14.11.2017 / Trafic Media Detalii

Lidl continua procesul de expansiune in Romania prin constructia unui nou centru logistic, in conformitate cu cele mai noi standarde in sustenabilitate. Depozitul va fi construit in colaborare cu o firma romaneasca si va asigura aprovizionarea retelei de magazine Lidl din zona Moldovei, fiind un punct logistic extrem de important pentru eficientizarea procesului de distributie in zona de est a tarii. Noul sediu regional va fi situat in localitatea Cordun, in imediata apropiere a orasului Roman.



Depozitul, va avea o suprafata construita totala de 44.960,00 m2 pe o suprafata a terenului de 132.000 m2 si va deservi 50 de magazine Lidl din zona de est a tarii.

Un factor important in alegerea locatiei l-a constituit proximitatea fata de drumul european E85, ce permite eficientizarea proceselor de aprovizionare si, astfel, mentinerea distantei medii de transport a produselor catre magazine sub 150 de kilometri. „Angajamentul pe care il avem, inca de la intrarea pe piata din Romania, fata de mediul inconjurator este un factor care ne ghideaza in toate operatiunile de business. Depozitul de la Roman, ca de-altfel toate cladirile noastre noi, este gandit sa fie o cladire sustenabila, incepand cu alegerea amplasarii, ce permite eficientizarea logisticii, pana la tehnologiile care vor fi folosite in timpul constructiei si la cele care vor fi implementate in activitatile de zi cu zi, odata ce va deveni functional,” a declarat Frank Wagner, Presedintele Consiliului de Conducere Lidl Romania.

Deschiderea noului centru logistic va insemna o contributie importanta la dezvoltarea economica a comunitatii locale, prin crearea a peste 200 de noi locuri de munca, pentru toate nivelurile de pregatire profesionala: de la persoane cu studii superioare, in zona administrativa, pana la personal necalificat in zona operativa. Fiecare angajat al depozitului din Roman va beneficia de o perioada de scolarizare in unul dintre celelalte patru centre logistice Lidl din Chiajna, Nedelea, Iernut sau Lugoj si se vor perfectiona in implementarea corecta a standardelor de calitate pentru care Lidl este recunoscut la nivel international. Cel mai mic salariu va fi de 2.315 lei brut, suma care include si bonurile de masa. In plus, angajatii vor avea la dispozitie si alte beneficii, precum asigurare medicala privata gratuita, cursuri de perfectionare si programe de dezvoltare profesionala.

Centrul logistic de la Roman va dispune de o multitudine de facilitati destinate angajatilor sai, precum si celor ai partenerilor, precum soferii camioanelor care transporta marfa. Asemenea centrului logistic inaugurat anul trecut in Lugoj, depozitul va beneficia de vestiare speciale pentru angajati, precum si de o sala de mese cu o suprafata de aproximativ 138 m2 si cu o terasa exterioara de 100 m2, unde angajatii se pot relaxa si lua pranzul. In plus, pentru promovarea unui stil de viata sanatos in randul angajatilor sai, Lidl va amenaja in curtea interioara a depozitului un teren de sport, cu o suprafata de 1.125 m2, cu toate dotarile standard, functional 24 de ore din 24.

Si procesul de constructie a noii cladiri se inscrie in demersurile de sustenabilitate ale companiei, fiind folosite tehnologii cu impact redus asupra mediului. Mai mult, cladirea in sine a fost proiectata pentru a avea o amprenta redusa de carbon - de exemplu, pentru incalzirea depozitului, este folosita recuperarea de energie termica generata de instalatia frigorifica.

Anul trecut, Lidl a inaugurat mai multe cladiri ce se remarca prin tehnologiile sustenabile, precum centrul logistic de la Lugoj, magazinul cu acoperis verde de pe Bd. Pantelimon si cea mai sustenabila unitate Lidl, de pe Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu din Bucuresti.