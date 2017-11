News | 2017

14.11.2017 / Trafic Media Detalii

Companiile germane pe care sa-si piarda increderea in Romania, dupa ce modificarile din Codul Fiscal, anuntate de Guvern, au fost publicate in Monitorul Oficial si urmeaza sa intre in vigoare la inceputul anului 2018.

Potrivit unui comunicat remis de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania), adoptarea acestor masuri in forma actuala reprezinta un pericol pentru climatul investitional din Romania. „AHK Romania a subliniat in nenumarate randuri ca predictibilitatea, stabilitatea, transparenta si statul de drept sunt deosebit de importante pentru a mentine increderea in Romania ca amplasament investitional.



Modul in care noile masuri fiscale au fost comunicate insufla, atat in randul companiilor germane cat si al angajatilor acestora, un profund sentiment de nesiguranta. Astfel, companiile se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile care desfasoara activitati in domeniul IT, dar exista si incertitudini legate de planificarea si realizarea viitoarelor politici fiscale. In plus, pentru mediul de afaceri nu este clara utilitatea acestor masuri, avand in vedere necesitatea ajustarii costurilor. In principiu astfel de masuri structurale, atat de importante, care au repercusiuni asupra intregii economii si asupra populatiei, nu ar trebui sa fie adoptate decat in baza unor studii de impact serioase si in cadrul unui dialog intens si real intre Guvern si mediul de afaceri. Companiile germane din Romania sunt de parere ca masurile ce urmeaza a fi aplicate intr-un timp atat de scurt, efectele acestora si reducerea predictibilitatii fiscale ar putea influenta negativ pe termen mediu si lung atat climatul investitional, cat si competitivitatea tarii si a companiilor“, se arata in comunicatul AHK.

Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active in Romania, majoritatea fiind in Bucuresti si in judetele Timis, Sibiu, Brasov si Cluj. Potrivit Camerei de Comert Romano-Germane, acestea au contribuit in ultimii ani decisiv la crearea si asigurarea de locuri de munca in Romania, avand un total, estimat de AHK, de peste 250.000 de angajati. Investitiile germane in Romania se ridica la peste 9,2 mld. EUR (la sfarsitul anului 2016). Relatiile economice bilaterale au continuat sa creasca puternic si in prima jumatate a acestui an. Exporturile in Germania au insumat in primele sase luni ale anului in curs 7,2 mld. EUR (+18,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut), importurile au crescut la 7,3 mld. EUR (+7,9%). Germania ramane cel mai important partener economic si comercial (23,1% din totalul exporturilor si 19,9% din importuri). „Datorita repetatelor afirmatii negative la adresa companiilor cu capital strain din Romania, dorim sa mentionam ca a face o deosebire intre companiile romanesti si cele straine sau multinationale nu corespunde spiritului unei economii globalizate. Companiile germane sunt parte integranta a economiei romanesti si respecta legile tarii. Ele sunt totodata bine integrate in sistemele nationale, regionale, locale si realizeaza o contributie decisiva la valoarea adaugata bruta, dar si la cresterea competitivitatii prin transferul de know-how. Aceste companii investesc intens in formarea angajatilor, in cercetare si dezvoltare, deseori in colaborare cu institutii de cercetare nationale, dar si in dezvoltarea tehnologica a companiei. Efectele pozitive ale investitiilor straine au fost demonstrate in diverse studii care au demonstrat ca in regiunile unde nivelul investitiilor straine este ridicat si mediul antreprenorial romanesc se dezvolta bine. Consideratiile impotriva capitalului strain contravin nu doar scopului Guvernului Romaniei de a atrage in continuare investitii straine, dar astfel de acuzatii generalizate si nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei romanesti“, mai arata sursa citata.

AHK atrage atentia si asupra lipsei fortei de munca calificata, adaugand ca autoritatile si factorii de decizie trebuie sa ia masurile necesare in ce priveste dezvoltarea invatamantului profesional, pentru ca mediul de afaceri german sufera foarte tare din cauza lipsei fortei de munca. Mai ales in industria producatoare, in care activeaza numeroase companii germane, este imperios nevoie de personal calificat. „AHK Romania solicita asadar Guvernului sa mareasca investitiile in domenii cheie precum educatie si infrastructura in mod considerabil si sa intensifice modernizarea administratiei.“