WebEye pune la dispozitia transportatorilor noua platforma de servicii WebEye2, o versiune upgradata a platformei initiale care ofera solutii personalizate in functie de cerintele fiecarui client.

„Daca ar fi sa descriu in cateva cuvinte noua platforma as spune ca este versatila, moderna si are un design nou, mai atractiv. Ma bucur ca WebEye2 este primita cu interes de clientii nostri traditionali”, a declarat Levente Gall, directorul general al WebEye Romania.



Noua platforma este disponibila pe o interfata noua, WebEye Dashboard, intuitiva, care simplifica activitatea transportatorilor. Dupa logare, pe display apar toate functiile disponibile, sub forma unor dale care pot fi pozitionate, colorate si dimensionate in functie de importanta si preferintele dispecerilor. WebEye2 elimina pachetele de servicii, facand mai usoara personalizarea ofertei pentru fiecare client in parte. Casetele functioneaza ca niste comenzi rapide, care odata accesate livreaza rapoarte sau acces la alte aplicatii (WebEye Monitor, DrivingStyle etc.). „Astfel, printr-un singur click, clientii au acces la toate informatiile de care au nevoie. In plus, exista acum posibilitatea livrarii de rapoarte automatizate si personalizate, cu alte cuvinte clientii primesc doar acei parametri care li se par relevanti pentru activitatea lor si pentru luarea deciziilor. Noua platforma permite si integrarea cu solutii complementare gen ERP si TMS - Transport Management System pe cea mai noua tehnologie, Web Service.“