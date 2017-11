News | 2017

16.11.2017

FlixBus isi intareste prezenta in Romania, deschizandu-si un birou la Bucuresti. Decizia se bazeaza pe cresterea sustinuta din 2016 din Europa Centrala si de Est. De altfel, grupul german a anuntat in timpul verii doua noi colaborari locale - Alis Grup si Eurolines Romania - si, dupa integrarea serviciilor cu Eurolines ofera acum 100 de conexiuni directe catre 12 tari europene.

Modelul de business al FlixBus se bazeaza pe cooperarea cu IMM-urile locale. FlixBus are peste 250 de parteneri in Europa si Romania.