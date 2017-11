News | 2017

16.11.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Acestea provin toate de la fabrica din Altenberge, echipeaza numai semiremorci Schmitz, au fost perfectionare continuu din 2004 incoace, deoarece axele au o influenta foarte mare asupra costurilor de intretinere a vehiculelor, si se caracterizeaza prin suspensie foarte confortabila, solicitari termale scazute asupra rulmentului, performanta ridicata la franare si siguranta foarte mare datorita programelor inovatoare de stabilitate la rulare si de franare.



Centrul din Altenberge are o capacitate anuala de circa 150.000 de axe si aprovizioneaza zilnic fabricile Schmitz din Vreden, Gotha si Toddin (toate trei din Germania), Panevežys (Lituania), Adapazari (Turcia) si Zaragoza (Spania). In plus, circa 90% din vehiculele produse la Altenberge sunt echipate cu Rotos, ceea ce inseamna peste 80% din intreaga productiei a grupului.

In ultimii 10 ani au fost lansate trei versiuni ale axei Rotos, la cea standard, cu disc ce frana de 22,5", adaugandu-se cea pentru semiremorci mega, cu disc de frana de 19,5", si cea autoviratoare.