News | 2017

16.11.2017 / Trafic Media Detalii

FAN Courier estimeaza o crestere cu pana la 35% a volumului comenzilor procesate zilnic, in perioada 17-24 noiembrie, cand este programata cea mai mare campanie nationala de reduceri, Black Friday. Cresterea vine pe fondul numarului tot mai mare al retailerilor care ofera discount-uri in aceasta perioada si al consumatorilor care asteapta campania de reduceri pentru a face cumparaturi masive.



„In ultimii trei-patru ani, Black Friday s-a transformat intr-un maraton al cumparaturilor online. De la un an la altul, datorita reducerilor atractive, tot mai multi clienti aleg sa-si inlocuiasca mare parte din produsele electronice si electrocasnice de Black Friday si tot mai multi retaileri isi construiesc oferte personalizate strict pentru aceasta campanie. Pentru noi, curierii, a devenit un varf al livrarilor care a transformat luna noiembrie in luna cu cel mai mare volum de activitate din decursul unui an. Planul de actiune pentru Black Friday inseamna pentru noi luni bune de pregatire, obiectivul principal fiind reducerea timpilor de livrare la intervale rezonabile, fara afectarea clientilor care nu sunt implicati in campanie”, a declarat Roxana Magopet, director de marketing si comunicare FAN Courier.

Cel mai puternic jucator din industria de curierat estimeaza ca media volumelor zilnice preluate si livrate va fi cu 35% mai mare fata de o zi obisnuita, incarcare care determina o activitate „la foc continuu“ pentru cei peste 5.760 de angajati FAN Courier. In 2016 FAN Courier a ridicat, transportat si livrat peste 34 de milioane de expeditii, iar Black Friday a insemnat aproximativ 1.100.000, adica 15.714 expeditii ridicate si pregatite de livrare intr-o singura ora! La nivel de angajat, in functie de destinatia coletelor, in aceasta perioada, gradul de incarcare pe curier se poate dubla chiar. „Daca intr-o zi obisnuita, media stopurilor(ridicare si livrare) pe curier este de 60-80, de Black Friday aceasta poate ajunge si la 120 de stopuri. Pentru a face fata, am crescut personalul cu 10-15% si am pregatit o echipa de interventie rapida in Bucuresti care sa sustina zonele aglomerate din tara. De la un an la altul creste numarul comerciantilor inrolati in campanie asa incat, pentru eficientizarea intregului proces pe toata durata campaniei, anul acesta, am lansat mai multe solutii destinate clientilor ocupati, care fac constant cumparaturi online“, a mai completat Roxana Magopet. Solutiile despre care vorbeste oficialul companiei se refera optiunea de plata cu cardul sau recentul serviciu de lockere eBOX, program lansat in regim pilot in Bucuresti, prin care clientii isi pot controla integral livrarea. Totodata, serviciul Collect Point prin care destinatarii pot alege deja livrarea intr-unul din cele 180 de magazine PayPoint Colet Expres din Bucuresti si Ilfov, isi va mari in curand aria de acoperire la peste 1.000 de magazine in toata tara.