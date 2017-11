News | 2017

BusinessMark, AEO Forum Romania in parteneriat cu AEO Network si Camera de Comert si Industrie din Republica Moldova anunta desfasurarea conferintei „Facilitati si provocari vamale in comertul dintre Romania si RM”, ce va avea loc pe 22 noiembrie la Hotel InterContinental, Bucuresti.

Evenimentul este organizat in contextul in care intrarea in vigoare a Acordului de liber schimb dintre UE si RM face ca o buna parte din taxele vamale aplicabile in cadrul schimburilor comerciale dintre cele doua parti sa fie reduse sau eliminate. Totodata, autoritatile vamale din Romania si Republica Moldova si-au consolidat colaborarea bilaterala in vederea facilitarii traficului transfrontalier si simplificarii procedurilor vamale.



Tematica evenimentului include discutii despre: acordul de liber schimb dintre UE si RM (eliminarea taxelor vamale, calculul originii preferentiale, exportator autorizat, informatii obligatorii privind originea marfurilor, contingente tarifare), simplificari vamale (vamuire la domiciliu la import si export, declaratia vamala simplificata sau incompleta, beneficii si economii de taxe vamale), certificatul AEO (beneficii, fast lane la granita dintre Romania si RM si perspectivele recunoasterii mutuale, conditii de autorizare, facilitati ce urmeaza a fi introduse), posibilitati de imbunatatire a controlului sanitar-veterinar la frontiera, puncte forte ale sistemului vamal al Republicii Moldova (vamuirea electronica, perspectivele implementarii NCTS si Ghiseul Unic in Moldova).

In cadrul evenimentului vor fi prezentate si studii de caz practice: Cum stabilim originea preferentiala in comertul dintre Romania si Republica Moldova? si Implementarea in practica a simplificarilor vamale in comertul dintre Romania si Republica Moldova.

„Conferinta va reuni, pentru prima data, reprezentantii autoritatilor vamale si mediului de afaceri din Moldova si Romania si va oferi o platforma de discutii pe subiecte actuale din domeniul vamal.Acest eveniment va consolida relatiile comerciale dintre ambele tari si va contribui la facilitarea comertului prin dezvoltarea parteneriatului vama-business. Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova, ca institutie ce reprezinta interesele antreprenorilor din Moldova, va sustine in continuare cooperarea dintre asociatiile de business din Romania si Moldova si va promova schimbul de experienta in toate aspectele relevante facilitarii simplificarii traficului transfrontalier”, a afirmat Natalia Calenic, Vicepresedinte Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova.

Participantii au ocazia sa interactioneze cu: Octaviat Bota, Director Adjunct al Directiei Reglementari Vamale din cadrul Directiei Generale a Vamilor, reprezentant Autoritatea Vamala din RM, Natalia Calenic, vicepresedinte CCI Moldova, Mihai Petre, Senior Manager Servicii Fiscale, Deloitte Romania si membru fondator AEO Forum, Daniela Neagoe, Manager, Servicii Fiscale, Deloitte Romania, Cosmin Dinca, Senior Consultant Servicii Fiscale, Deloitte Romania.

Inscrierea la eveniment se va face prin completarea formularului de inregistrare, disponibil pe site-ul BusinessMark si trimiterea acestuia la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .