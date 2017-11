News | 2017

17.11.2017

Tesla a dezvaluit Semi, primul camion electric al companiei detinuta de magnatul Elon Musk. Noul vechiul are o autonomie de 800 de km cu o singura incarcare si va intra in productie de serie in 2019.

Musk nu a dezvaluit si pretul camionului electric, insa compania este constienta de cat de mari sunt cheltuielile cu o platforma de asemenea marime si, in loc sa lase conectivitatea si alte asemenea parti esentiale catre companii terte specializate in asa ceva, noul vehicul Tesla vine cu un sistem de conectivitate propriu ce poate lucra cu numeroase sisteme de navigatie aflate pe piata. La nivel de specificatii, Tesla Semi atinge 100 km/h in 20 de secunde atunci cand este incarcat cu 36 de tone. Noul camion electric incorporeaza si cateva elemente din Tesla Model 3, cel mai accesibil vehicul electric Tesla : fiecare roata este propulsata de un motor al Model 3, iar in cabina se regasesc doua display-uri touch screen , aceleasi din interiorului Tesla Model 3.