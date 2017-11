News | 2017

20.11.2017 / Trafic Media Detalii

Dupa cateva zile de falsa pocainta penibila a premierului in fata sindicatelor si multinationalelor, institutiile de forta ale Guvernului si-au ales tinta si au inceput atacul final impotriva firmelor Romanesti pentru a inchide definitiv gura nemultumitilor si revoltatilor impotriva sistemului, adica fix a acelora pe care maritul imparat nu vrea sa ii vada si nici nu ii cheama la dialog, se arata intr-un comunicat FORT.



„In timp ce preturile la carburanti se aproprie rapid de 6 lei/litru, iar leul este la pamant in raport cu moneda euro, provocand un dezastru economic urias coroborat „masurilor” fiscale nou introduse, in toata tara marea actiune de control a inceput direct cu transportatorii de marfuri si pasageri, primii revoltati impotriva cresterii accizei la carburanti si una din breslele cele mai vocale si mai vehemente in ultimii ani.

Avem astazi, in plina desfasurare la nivel national, controale tematice din partea ITM, ANRSC, ISCTR si ANAF, amenintari cu amenzi de zeci de mii de lei si abuzuri fara limita in timp ce spaga „colcaie” peste tot unde birocratizarea excesiva si artificiala este la putere.

Practic, fix acele institutii unde numirile sunt exclusiv politice ( lipitorii de afise ocupa posturi gras platite, in lipsa totala de performant,a iar amantele, rudele de tot felul si cei certati cu munca si cu limba romana isi au fieful), dau atacul final si, intr-un dispret total fata de cei ce produc plus valoare, „iau la tinta” firmele autohtone prin actiuni de control menite sa intimideze si sa elimine orice forma de protest.

Evident ca firmele de casa sunt ocolite de controale si astfel se ajunge in situatia in care o singura firma sa fie controlata intr-un singur an de aceeasi institutie in mod repetat sau aproape permanent.

Spre exemplu, ANRSC (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice) si-a conceput printr-o reglementare proprie un sistem de finantare extrem de „destept” si a inceput sa haituiasca firmele de transport judetean, obligandu-le sa plateasca o contributie de 0,12 procente aferente veniturilor realizate in desfasurarea serviciilor. Cu alte cuvinte, fix ANRSC, care trebuia sa se ingrijeasca de relatia contractuala dintre Consiliile Judetene si operatorii de transport, vine sa ceara bani chiar si in lipsa existentei unui astfel de contract si o face retroactiv adica pretinzand recalcularea unor sume ce „in opinia lor” trebuiau achitate inca din 2008.

In alt plan, ISCTR si ITM se lupta pentru suprematia controalelor ce vizeaza respectarea timpilor de odihna de catre soferii profesionisti in conditiile in care in Romania exista mai putin de 10 parcari amenajate corespunzator pentru efectuarea acestor pauze atat de importante, iar starea infrastructurii rutiere este dezastruoasa“.

FORT solicita actualului sef al Guvernului sa revina cu picioarele pe pamant, sa lase falsitatea si orgoliile deoparte si sa se apuce de treaba folosind solutiile corecte ale partenerilor de dialog social selectati credibili si cu o atenta verificare prealabila pentru a elimina impostorii deghizati in lideri de opinie, daca doreste cu adevarat sa puna lucrurile pe fagasul normalitatii sau... sa se intoarca la ce stie sa faca mai bine, lucru ramas inca neelucidat.

„Transporturile rutiere traverseaza din nou o perioada neagra, iar 2018 se arata inca de acum a fi un an aproape imposibil de traversat in noile conditii fiscale si operationale.

Ilicitul este frate bun cu toate organismele guvernamentale si invizibil pentru orice forma de control, iar continuarea politicii de negare a activitatilor ce nu produc decat pentru economia subterana, duce la un dezechilibru bugetar si mai mare decat cel prezent.

Reamintim opiniei publice ca motorina inca se vinde la negru pe marginea drumului, iar raspunsul privind returnarea unei parti din acciza catre transportul comercial zace de mult timp in sertarul premierului“, se mai arata in comunicatul FORT.