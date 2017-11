News | 2017

20.11.2017 / Trafic Media Detalii

Grupul GEFCO a inaugurat oficial filiala sa din Grecia la inceputul acestei luni, contribuind cu solutii de logistica globala, concepute pentru a sustine producatorii industriali. „In calitate de companie cu o competenta unica in gestionarea si optimizarea lanturilor complexe de aprovizionare, ne bucuram sa contribuim la sprijinirea dezvoltarii clientilor greci cu experienta noastra in logistica integrata, precum si cu abilitatea de a atinge obiectivele pe termen scurt si lung in ceea ce priveste performanta economica si nivelul de servicii si calitate,”, a afirmat Luc Nadal, presedintele Consiliului de Administratie al GEFCO Group.



Prin infiintarea unei filiale in Grecia, GEFCO isi consolideaza amprenta in Europa de Sud-Est, regiune in care se bucura de o prezenta istorica. Grecia ofera o amplasare ideala intre Europa de Est si Balcani, beneficiind de multe avantaje competitive care fac din aceasta tara un loc perfect pentru un jucator major in logistica: dispune de 18% din flota navala mondiala, participa la un numar mare de programe destinate renovarii, extinderii si imbunatatirii infrastructurii, porturile Piraeus si Salonic sunt porti de acces catre Europa de Sud-Est si Europa Centrala, iar productia industriala prezinta o crestere constanta in ultimii ani.

GEFCO Grecia ofera intreaga gama de servicii a Grupului GEFCO, opereaza deja solutii rutiere internationale pentru diversi clienti si va dezvolta si solutii noi, cum ar fi transportul la temperatura controlata, pentru sectoarele alimentar si farmaceutic.