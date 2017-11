News | 2017

20.11.2017 / Trafic Media Detalii

Asociatia belgiana de transport (TAO-ABVV) a anuntat ca va organiza intre 20 si 22 noiembrie ample actiuni de informare a soferilor surpinsi in parcari referitoare la prevederile pachetului de mobilitate, care, sustin ei, nu este in favoarea soferilor de camion, cata vreme propunerile comisarilor europeni Thyssen (cel al Muncii) si Bulc (cel al Transporturilor) amana aplicarea prevederilor privind postarea lucratorilor pentru cei din sectorul transporturilor.



Sindicatul belgian a pregatit pliante in sase limbi straine, inclusiv romana, urmand sa popularizeze in randul soferilor gasiti in parcari prevederile Pachetului rutier, atragand atentia asupra importantei aplicarii directivei detasarii si in transporturi. Aceasta presupune, in cazul soferilor romani angajati de firme romanesti, plata acestora cu salariul minim prevazut de contractele colective de munca din fiecare tara europeana in care desfasoara activitati de transport, cu plata contributiilor sociale in fiecare tara din Europa in care munceste mai mult de 3 zile cumulate pe luna! Aceste prevederi inseamna, de fapt, asa cum au aratat reprezentantii transportatorilor din Romania, eliminarea firmelor romanesti de pe pietele de transport din vestul Europei. Firmele romanesti nu vor putea plati controbutii sociale in 6-7 tari europene si vor fi nevoite sa isi inchida firmele de transport international. Astfel, soferilor romani le ramane doar posibilitatea de a munci pentru angajatori din tarile vest-europene, care presupune, in cele mai multe cazuri, si mutarea famiilor in vest, sau venirea acasa la fiecare trei saptamani, daca angajatorul strain va fi de acord sa-i plateasca soferului roman un bilet de avion pana in Romania.

In schimb, soferii angajati la firme din vestul Europei, care nu vor avea nevoie sa faca naveta spre tarile de origine vor avea posibilitatea de a-si negocia mai bine conditiile salariale dupa ce “concurenta estica” va fi eliminata.

Actiunile de informare a soferilor in parcari au loc dupa urmatorul program: luni dimineata parcarile din Tessenderlo E34, Barchon E40 si Grace-Hollogne E42.

Marti de dimineata (05:00-07:00) - Kalken E17 si Rekkem E17, iar miercuri (06:00-16:00 - Ranst E313, Gierle E34 (directia Eindhoven si respectiv Anvers) si Ranst E313 (directia Anvers).