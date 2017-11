News | 2017

20.11.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Pentru a face fata unor terenuri foarte dificile si a reduce uzura componentelor, in cazul transportului foarte greu, Mercedes-Benz ofera clientilor sai posibilitatea de a comanda ambreiajul turboretarder (TRC). Acesta combina ambreiajul hidraulic care ofera o putere ridicata la plecarea de pe loc cu retarderul intr-o singura componenta.

Autobaculanta 6x6 sau 8x8 poate urca si cu fata si cu spatele o rampa cu inclinatie de 60%, fiind necesara numai apasarea pedalei de acceleratie. TRC intra in functiune automat la plecarea de pe loc (se aprinde in bord un martor luminos de culoare verde), turatia optima pentru a face fata oricarei rampe de 30-60% fiind intre 1.100 si 1.500 rpm.



De asemenea, la coborarea pantelor abrupte TRC se poate actiona tragand de maneta din dreapta volanului cateva trepte, dupa actionarea franei de motor, fara a fi nevoie de apasarea pedalei de frana.

Sistemul creste pretul de achizitie al unui camion standard cu circa 10.000 de euro, care se poate amortiza intr-un interval destul de scurt numai din inlocuirea a doua kituri de ambreiaj si din timpul petrecut cu imobilizarea in service. TRC poate fi combinat cu sistemul de control al proximitatii si cu cel de asistenta activa la franare (ABA) pe toate autosasiurile Arocs 6x4 cu suspensie pneumatica si protectie anti-impanare.

Versiunile echipate cu motorul OM 471 pot atinge o putere aditionala de plecare de pe loc de pana la 80 kW si 350 Nm in combinatie cu TRC.

Din aprilie 2018, un nou pachet hidraulic de basculare va fi disponibil pentru variantele tractor 4x2 si 4x4. Sistemul hidraulic e configurat cu circuit unic sau dublu in functie de utilizare.