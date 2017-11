News | 2017

21.11.2017 / Trafic Media

Potrivit JLL Romania, sectoarele spatiilor industriale, logistice si de birouri din Bucuresti au fost motoarele pietei de dezvoltare de proiecte imobiliare in primele noua luni ale lui 2017, in timp ce sectorul de retail a inregistrat cel mai scazut ritm de crestere in ceea ce priveste proiectele livrate in acest interval de timp.



Astfel, pe piata industriala autohtona au fost livrate, in perioada ianuarie-septembrie 2017, proiecte de peste 215.000 m2, din care 187.000 m2 doar in Capitala, restul de 28.100 m2 fiind in zona centrala a tarii. Acelasi raport arata ca stocul de proiecte imobiliare nerezidentiale din tara noastra a depasit 2,9 milioane de metri patrati. De asemenea, pana la finele acestui an, au mai fost anuntate proiecte totalizand 140.400 m2, in Bucuresti, Timisoara si Roman, stocul modern din Romania urmand sa depaseasca pragul de trei milioane de metri patrati.

Stocul de spatii comerciale moderne din tara este estimat la 3,05 milioane m2, din care 1,11 milioane m2 in Bucuresti.

De asemenea, pe piata de investitii, sectorul de retail a acumulat 60% din volumul tranzactionat in primele noua luni, fiind propulsat de achizitia a 50% din portofoliul de retail si de birouri a Iulius Group (Iulius Mall Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si Suceava si trei cladiri de birouri) de catre grupul sud-african Atterbury, mai noteaza comunicatul JLL.

In primele noua luni din 2017, piata de investitii de la noi a ajuns la 610 milioane de euro, o valoare cu aproape 44% mai mare decat cea inregistrata in perioada similara a anului trecut (423 de milioane de euro). Numarul tranzactiilor a crescut, dar valoarea medie s-a mentinut la aproximativ 25 de milioane de euro.

Conform JLL Romania, achizitia Renault Warehouse Oarja de catre Globalworth pentru suma de 42 de milioane de euro ramane cea mai importanta tranzactie de pe segmentul industrial din acest an.