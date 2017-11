News | 2017

21.11.2017 / Trafic Media

Reprezentantii CSC-Transcom, ai Federatiei Europene a Lucratorilor in Transport si ai sindicatelor franceze au instalat in dimineata zilei de 21 noiembrie filtre la punctul de frontiera Rekkem, dintre Belgia si Franta, pe autostrada Coutrai-Roncq, pentru a protesta impotriva dumpingului social. Cei 200-300 de membri ai sindicatelor au distribuit participantilor la trafic fluturasi, pentru a-i sensibiliza in legatura cu directiva detasarii muncitorilor.



Participantii la protest se declara impotriva propunerilor actuale din Pachetul de Mobilitate referitoare la transportul rutier in Europa, care, spun ei, nu garanteaza siguranta cetatenilor, nici concurenta loiala, nici lupta eficienta impotriva dumpingului social, nici conditii mai bune de viata si de munca pentru soferii profesionisti.

In paralel au avut loc mai multe mobilizari similare, tot la frontiera cu Franta, si de altfel intreaga saptamana se inscrie in mobilizarea mai ampla initiata de Federatia Europeana a Lucratorilor din Transporturi (ETF).