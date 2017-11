News | 2017

22.11.2017 / Andrei Besliu Detalii

Piata de leasing a crescut cu 14% in primele noua luni din 2017 comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit Asociatiei Societatilor Financiare din Romania (ALB). Astfel, valoarea bunurilor finantate in intervalul ianuarie-septembrie 2017 se ridica la 7,6 miliarde de lei (aproximativ 1,7 milioane de euro), iar anul se estimeaza sa se inchida cu 2,2 milioane de euro.



Motorul cresterii il reprezinta vanzarea de autoturisme, care sunt pe plus cu 24% comparativ cu 2016 si reprezinta 38% din totalul finantarilor. Din punct de vedere procentual si vehiculele comerciale usoare stau bine (+27% fata de anul trecut), insa ponderea este mica in totalul volumelor finantate. In ceea ce priveste vehiculele comerciale grele ponderea ramane aproape aceeasi (34% din piata), dupa mai multi ani de crestere sustinuta. Anul acesta vorbim de doar doua procente in plus fata de 2016.

Segmentul echipamentelor este, de asemenea, pe plus, cu 10%. Acest lucru se datoreaza cresterii spectaculoase a achizitiei de echipamente agricole (+48%), toate celelalte categorii inregistrand scaderi. Si finantarile din sectorul imobiliar au crescut cu 54%, insa ponderea este foarte mica din total piata.

21% din totalul finantarilor au fost facute in moneda nationala, fata de doar 14% in 2015. De asemenea, 78% din finantari sunt acordate pentru bunuri noi si 22% pentru second-hand. Cele mai multe contracte sunt incheiate tot pe 4-5 ani, insa se constata o mica crestere si pentru contractele pe 6 ani.

Valoarea medie a bunurilor finantate anul acesta este de 127.000 de lei. Doar pe echipamente se constata o majorare a valorii medii, cu 12%, in timp ce pe toate celelalte categorii de bunuri s-au inregistrat scaderi.

Cu prilejul conferintei anuale ALB, membrii asociatiei s-au aratat increzatori intr-o evolutie pozitiva a pietei de finantare in 2018, in ciuda deprecierii monedei nationale din ultima perioada. Cresterea economica va fi in continuare motorul dezvoltarii pietei, sustinuta de productie si de cresterea veniturilor cetatenilor.