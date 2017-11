News | 2017

22.11.2017 / Marilena Matei Detalii

La 11 ani dupa cucerirea celui mai ravnit titlu din industria camioanelor cu seria XF, DAF da din nou lovitura cu noua generatie de motoare in combinatie cu transmisia excelenta de la ZF Traxon si alte cateva imbunatatiri la aerodinamica si sistemele auxiliare si de asistenta pentru sofer. Seriile XF/CF au acumulat un total de 104 de puncte, castigand „la mustata” trofeul in fata noului camion Iveco Stralis NP, cu propulsie pe gaz si cutie de viteze ZF (aceeasi Traxon), adaptata la cerintele functionarii pe gaz. Cu performante similare modelului diesel, dar cu emisii mult diminuate, Stralis NP de 460 CP a adunat 96 de puncte de la cei 23 de membri ai juriului international International Truck of the Year, din care face parte si revista Tranzit din 2006, adica exact de cand DAF a luat ultimul titlu. Pe locul al treilea s-a situat Scania XT, castigatorul editiei de anul trecut propunand acum o gama extinsa de motorizari - dintre care noul V8 SCR-only ar fi meritat singur o nominalizare - precum si un nou model, XT, dedicat sarcinilor dificile.



Potrivit regulamentului International Truck of the Year, titlul anual este oferit camionului sau gamei, introdus(e) in ultimele 12 luni, care si-a adus cea mai mare contributie la eficienta in transporturile rutiere, tinand cont de urmatoarele criterii: inovatie tehnologica, confort al soferului, siguranta, manevrabilitate si usurinta in condus, economie de combustibil, grija fata de mediu si cost total de proprietate.

Noile linii cinematice XF/CF, bazate pe motoarele optimizate in sase cilindri in linie, MX-11 si MX-13, bine integrate cu cutia de viteze automatizata ZF Traxon cu 12 trepte de viteza si noile axe spate DAF, au sporit manevrabilitatea, eficienta in ceea ce priveste consumul de combustibil si schimbul rapid si lin al treptelor de viteza.

Membrii juriului au apreciat in mod special eficienta atinsa de noile linii cinematice, care includ o combustie mai buna, o reducere in ceea ce priveste pierderile interne cauzate de frictiune, functionarea motorului silentioasa, la o turatie redusa, sistemele auxiliare inteligente, integrarea componentelor grupului motopropulsor, diferitele strategii de schimb ale treptelor de viteza, sistemul imbunatatit de schimb predictiv al treptelor de viteza in functie de relief datorita unei noi arhitecturi electronice, care permite prelungirea perioadelor de utilizare a Eco-roll-ului, cat si reducerile de greutate in cazul anumitor componente, cum ar fi la sistemul de reducere catalitica selectiva, devenit mult mai mai compact.

Prestigiosul trofeu a fost inmanat lui Preston Feight, presedintele DAF Trucks, de catre Gianenrico Griffini, presedintele ItoY, cu ocazia cinei de gala desfasurate pe 22 noiembrie la Solutrans (Lyon, Franta). Cu aceasta ocazie, Preston Feight a declarat: „Onoarea apartine fiecarui membru al organizatiei noastre. Toti am muncit din greu pentru a face cel mai bun camion de pe piata inca si mai bun. Rezultatul este ca noile game XF si CF reprezinta «Excelenta Pura». In plus, castigarea titlului de Camionul Anului 2018 reprezinta si o recunoastere a eforturilor furnizorilor si dealerilor nostri si, cel mai important, este un tribut adus tuturor clientilor care au ales si aleg sa cumpere noul DAF CF si XF.”