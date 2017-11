News | 2017

23.11.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 2

Interesul pentru piata turca se mentine la un nivel foarte ridicat - asa cum a reiesit in urma logitrans 2017, targ desfasurat la Istanbul si la care au participat 150 de expozanti din 24 de state si circa 13.700 de vizitatori din peste 50 de state - aceasta tara fiind un hub important in Eurasia. De altfel, subiectele care au tinut capul de afis al evenimentului au fost digitalizarea (Logistica 4.0) si initiativa Chinei legata de Drumul Matasii.



Piata de logistica din Turcia se adapteaza noilor realitati referitoare la cererea internationala de transparenta si standarde mai inalte de calitate si are un potential extraordinar ca hub central in cadrul noului Drum al Matasii. In plus, aceasta tara ofera in continuare numeroase oportunitati, fiind nu numai o piata mare in sine, ci si una strategica, datorita locatiei ei intre doua continente. In plus, de aici se pot accesa pe cale aeriana, in cel mult patru ore, tari care contribuie cu aproape 40% la PIB-ul mondial.

Cresterea economica din prezent din Turcia revigoreaza importul si exportul, deci si cererea de servicii logistice.