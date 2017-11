News | 2017

Producatorul german de semiremorci a infiintat firma KUBIKx, cu scopul de a digitaliza managementul flotei si procesele de transport si logistica. Aceasta isi va incepe activitatea in primul trimestru din 2018, la Berlin si Münster, asa cum a anuntat Andreas Schmitz, CEO-ul companiei, cu ocazia unei intreceri organizate pentru a atrage si a angaja programatori si alte persoane care se ocupa de dezvoltare de soft.



Solutiile digitale pentru monitorizarea si managementul supply chain-urilor globale devin tot mai importante si mai complexe, vehiculele, marfa si infrastructura interactioneaza strans, iar solutiile de management al datelor si inteligenta artificiala sporesc gradul de utilizare a capacitatilor de incarcare. In acest context, KUBIKx va raspunde rapid si flexibil de dezvoltarea in domeniu, venind cu solutii inovatoare pentru managementul flotei, transport si logistica. Firma nu incepe de la zero, ci va construi pe baza experientei de productie (automatizare) si a serviciilor cu valoare adaugata pe care Schmitz le ofera deja.

KUBIKx nu va lucra doar pentru Schmitz, ci va crea solutii individuale pentru diversi clienti, care nu au legatura cu producatorul de semiremorci. Dar natura dinamica a acestui start-up va dezvolta si noi idei si va oferi sprijin in plus si pentru activitatea principala.

Pe termen mediu (prima jumatate a lui 2018) aici vor lucra 15 persoane care vor identifica noi modele de afacere si vor stabili potentialul si oportunitatile lor de piata, astfel incat fiecare dintre aceste modele sa ofere in cele din urma valoare adaugata clara pentru clienti.