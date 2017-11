News | 2017

Incepand din luna februarie a anului viitor, UTA (UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG) va oferi transportatorilor o solutie de dispozitiv de bord pentru Serviciul Electronic European pentru Taxe de drum.

Furnizorul de servicii de mobilitate din Kleinostheim iși extinde, astfel, serviciile in domeniul solutiilor integrate de taxe de drum. „Obiectivul nostru este sa asiguram mobilitatea clientilor noștri intr-un mod cat mai eficient”, a declarat Volker Huber, CEO al UTA, potrivit unui comunicat de presa. „Solutiile noastre pentru taxe de drum sunt un element cheie. Ne vom extinde semnificativ serviciile, pentru a oferi fiecarui client solutia optima - de la solutia pan-europeana pentru taxe de drum, pana la taxa de drum pentru autostrazile din Germania, care va intra in vigoare in 2018”, a mai spus Volker Huber.



Noua solutie pan-europeana pentru taxele de drum permite companiilor din transporturi și logistica sa utilizeze un singur dispozitiv de bord in sistemul EETS. In calitate de furnizor de servicii, UTA se ocupa de administrare, facturare și evaluare. „Clientii au nevoie de un singur contract, valabil in toate sistemele europene de taxe de drum”, a explicat Huber. Pentru inceput, noul serviciu EETS include urmatoarele opt sisteme de taxe de drum: Austria, Belgia plus tunelul Liefkenshoek, Polonia (A4), Spania, Franta, Italia și Portugalia. Integrarea altor tari europene, inclusiv a Germaniei, se va face automat prin update over-the-air in cea de a doua jumatate a anului 2018.

Dispozitivele de bord pentru serviciul EETS sunt produse pentru de catre Telepass, liderul european in servicii de procesare electronica a taxelor de drum.