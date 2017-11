News | 2017

24.11.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Iveco va livra 1000 de vehicule alimentate cu gaz natural pana in 2020, avand un contract semnat, chiar la standul companiei de la Solutrans, pentru 250 de modele Stralis NP 460 HP, ce urmeaza a fi livrate catre transportatorul Jacky Perrenot. In acest fel, flota de camioane Iveco Gas va ajunge la 550 de unitati pana la finalul lui 2018, anunta producatorul italian.



Prin aceasta noua comanda de vehicule de transport, lansata dupa prezentarea noului camion Stralis NP 460 hp, marcheaza un punct de cotitura in tranzitia de energie in domeniul transportului rutier in Europa. Cele 250 de vehicule noi vor fi adaugate celorlalte 250 de camione acelaşi model comandate anul trecut in Madrid, urmand a intrat in flota operationala din Franta a operatorului Transports Jacky Perrenot. De altfel, pana la finalul anului 2018, aproape 550 de camioane Stralis NP vor fi operationale, cu tinta pentru Iveco de a atinge 1000 de unitati pe gaz livrate pana in 2020. Achizitia acestui camion pe gaz natural aflat la a treia generatie de catre grupul Perrenot demonstreaza relatia de incredere care leaga cele doua companii de multi ani. Transportatorul francez are o flota de 7.000 de vehicule comericale, din care 4.000 de camioane. Brandul Iveco este prezent pe mai mult de 1.800 de vehicule, inclusiv 850 de autotractoare.