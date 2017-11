News | 2017

24.11.2017 / Trafic Media Detalii

Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) anunta faptul ca domnul Radu Dinescu, Secretar General UNTRR, a fost reales presedinte al Consiliului de Transport Marfuri (CTM) si vicepresedinte in cadrul Uniunii Internationale a Transporturilor Rutiere (IRU), pentru mandatul 2018-2019. Alegerile au avut loc in data de 10 noiembrie 2017 la Adunarea Generala IRU.



Alaturi de domnul Radu Dinescu, au mai fost alesi in functia de vicepresedinti ai Consiliului de Transport Marfuri (CTM) doamna Natalia Vysotskaya (Director General Adjunct, BAMAP, Belarus) si domnul Emil Milev (Secretar General, AMERIT, Macedonia).

Consiliul de Transport Marfuri (CTM) este compus din toti membrii activi IRU implicati in transportul rutier de marfuri. CTM defineste obiectivele IRU privind transportul de marfuri, adopta si face cunoscuta pozitia IRU in cadrul industriei, in vederea promovarii si dezvoltarii transportului rutier de marfuri la nivel national si international.