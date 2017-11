News | 2017

27.11.2017 / Trafic Media Detalii

Potrivit datelor inregistrate pe platforma , capacitatea de transport a crescut in cel de-al treilea trimestru al anului cu 2,6%, fata de trimestrul anterior, dar s-a contractat cu 20,5%, comparativ cu perioada similara a anului trecut. In aceeasi perioada de timp, tarifele au crescut cu 0,6% fata de T2 si cu 7%, comparativ cu T3 2016. In cel de-al treilea trimestru al anului, tariful de transport a urmat acelasi trend de crestere, ca in T3 2016, ceea ce a facut ca in septembrie 2017 sa se inregistreze cel mai mare index de pret, de la inceputul raportarilor (ianuarie 2008) incoace. Pe de alta parte, diferenta dintre cel mai mare si cel mai mic pret oferit per comanda de transport a scazut cu 17,6% in T3 2017, manifestandu-se in mod diferit fata de trimestrul similar al anului trecut cand pretul a crescut in T3, comparativ cu T2.



Mai multe amanunte puteti afla din numarul rumator al revistei Tranzit.