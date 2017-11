News | 2017

Produsele vandute in magazinele clasice sunt, in proportie de 38%, cu 51 de lei mai scumpe, in medie, comparativ cu produsele similare comercializate online de acelasi retailer, arata un studiu realizat de Retail Data Monitoring, la comanda Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO). Procentual, diferenta de pret este de 6%.

Conform studiului, la achizitia unui televizor dintr-un magazin clasic cumparatorii platesc, in medie, cu 212 lei mai mult, respectiv 6% din valoarea produsului, decat daca ar cumpara online, de la acelasi retailer.



Tot cu 6% sunt mai scumpe si aspiratoarele in timp ce costul unui fier de calcat poate fi cu pana la 12% mai ridicat intr-un magazin fizic fata de unul online. La electrocasnicele mici, cumparatorii pierd, in medie 13 lei, echivalentul a 4% din costul produsului daca este achizitionat direct din magazinul fizic al aceluiasi retailer.

„Diferenta de pret intre offline si online se datoreaza costurilor mai mari asociate operarii unui magazin fizic, respectiv, chirie, intretinere, depozit, costuri mai mari de personal. Online este mai eficient pentru retailer, lucru care se reflecta intr-un pret mai bun pentru cumparator.”, a declarat Florinel Chis, directorul executiv al ARMO.

Categoria cu cel mai mare procent de produse cu pret mai ridicat in offline decat online este cea a fiarelor de calcat. Astfel, 57% dintre produsele analizate s-au dovedit, in medie, cu 51 de lei mai scumpe. Pe locul doi s-au clasat monitoarele, cu un procent de 45%, urmate de electrocasnice mici (38%), masini de spalat si frigidere (36%).

Studiul mai arata ca 50% dintre produse au acelasi pret atat pe canalul online, cat si offline.

Cercetarea a fost efectuata in mediul urban, pe un esantion de 1.733 de produse din categoriile: electrocasnice mici si mari, electronice, IT si telefoane, disponibile in lanturile de retail cu prezenta online si offline. In cadrul studiului au fost comparate preturile practicate de retailer, in acelasi interval de timp, in magazinele online si offline.