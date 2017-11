News | 2017

27.11.2017 / Trafic Media Detalii

Industria alimentara din Romania nu a avut un an 2017 bun, din contra, afirma presedintele Romalimenta si proprietarul grupului Angst, Sorin Minea. Prezent in cadrul „Romanian Food & Agribusiness Conference“, organizat de BusinessMark la Bucuresti, la finalul lui noiembrie, omul de afaceri a mai spus ca industria de carne a avut un an slab.



In ceea ce priveste industria agroalimentara, Sorin Minea a declarat ca aceasta „supravietuieste“. Problema esentiala, crede Minea, este ca se dau subventii in agricultura, insa la producatorul primar, „in rest nimeni nu beneficiaza de ele.“ „De ce cresc importurile? Asta e intrebarea. Omul va manca nu ce i se ofera, ci ce poate alege intr-o piata libera. Trebuie sa ne fixam intr-o nisa reala, nu intr-una declarativa. Spre exemplu, la carnea de porc, Romania acopera circa 60%, restul de 40% este normal sa-l importam. Neamtul cumpara mai ieftin decat la noi, taxele, impozitele - nu cele pe profit - sunt putini mai mici la ei“, a dat exemplu omul de afaceri.

Sorin Minea a detaliat si de unde se aprovizioneaza cu materie prima compania pe care o conduce, iar unele dintre mutari sunt destul de surprinzatoare, asa cum este cazul carnii de oaie, aduse tocmai din Noua Zeelanda, deoarece nu are nevoie de toata oaia, ci doar de cateva repere, iar ciobanii romani nu transeaza animalul pentru a-i oferi doar ce are nevoie. „Sunt unul din vanzatorii de preparate de carne de oaie, tot ce se poate vinde din oaie. Sursa? Noua Zeelanda. De ce? Nu am nevoie de toata oaia, doar cateva repere, am vorbit cu fermierii si au spus ca e greu sa o transezi. E greu, da, si atunci o aduc din Noua Zeelanda la un pret care imi convine. Nu poti sa ma obligi sa cumpar toata oaia, daca eu am nevoie doar de limba“, a spus Sorin Minea, care a mai exemplificat de unde ia carnea de porc (70-75% din Romania), vita (carcasa integrala 60-70% din Romania, restul din Brazilia, Argentina), carnea de pui din Romania, carnea de curcan din Ungaria, iar carnea de rata din Bulgaria. „In general, 2017 nu a fost un an minunat pentru procesare, cel putin la carne a fost destul de slab, insa noi ramanem optimisti“, a mai afirmat omul de afaceri.