28.11.2017 / Trafic Media Detalii

Acest sistem, pe care reprezentantii companiei il considera unic in lume, localizeaza automat in fiecare anvelopa senzorul care ii monitorizeaza presiunea, astfel incat aceasta sa poata fi inlocuita rapid si usor la nevoie in orice atelier, pentru ca nu mai trebuie senzori manuali sau scanere, ca la sistemele anterioare, iar service-urile nu mai trebuie sa investeasca in pregatirea personalului si familiarizarea lui cu softurile specializate. In plus, sistemul imbunatateste timpul de reactie in caz de pierdere de presiune si reduce riscul de pana sau accident.



Astfel, din al doilea trimestru al lui 2018, clientii Kögel pot alege dintre doua module telematice: fie pe cel dezvoltat in-house de companie, fie pe acesta nou, realizat in colaborare cu LDL Technology. Ambele ofera acces in timp real la EBS-ul semiremorcii, la sistemul de racire, la functia tracking si la informatii despre anvelope si despre semiremorca, disponibile pe un portal web Kögel clar si prietenos.

Noul modul integreaza senzor care monitorizeaza presiunea din pneuri, ceea ce permite determinarea pozitiei exacte a fiecarui senzor de presiune, de pe fiecare pneu.

Kögel Telematics este disponibil pentru toate vehiculele producatorului german, inclusiv pentru montare retrofita, si, in functie de tipul anvelopelor, exista mai multe optiuni legate de transferul de date, hardware suplimentar si pret.