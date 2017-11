News | 2017

28.11.2017 / Trafic Media Detalii

In conditiile in care 77% din marfurile din Europa sunt transportate pe sosea, iar majoritatea intr-o remorca, Clear International raporteaza o noua previziune pentru piata de remorci din Europa de Vest imbunatatita fata de cea din mai, pentru majoritatea economiilor vest-europene, daca nu chiar pentru toate. In consecinta, prognoza de incetinire drastica a cererii de remorci in regiune in 2018 a devenit moderata, insa nu a disparut.

In locul scaderii cererii cu aproximativ 9% in 2018, se estimeaza acum o scadere a cererii de 5%, urmata de o contractare ulterioara in 2019 (-13% in ultimii doi ani).



Cererea de remorci a crescut in prima jumatate a lui 2017, insa va avea o crestere aproape de zero in a doua jumatate a anului, ceea ce va duce la o majorare cu 3% a inmatricularilor pe intreg anul.

Chiar daca perspectivele economice pentru Europa continua sa se imbunatateasca, prognoza pietei de remorci este in jos in 2018/19 din cauza faptului ca piata este saturata, parcul de remorci fiind complet reinnoit, chiar daca cererea de transport rutier nu a revenit inca la nivelul din 2006. In plus, sunt noua ani de la decimarea pietei de remorci din 2009, iar piata nu a parcurs niciodata zece ani fara o incetinire. Din fericire pentru industrie, caderea va fi relativ modesta si de scurta durata.

Insa dupa scaderea cererii in 2018/19, va exista o revenire a cresterii vanzarilor de remorci in 2020/21. In plus, pe masura ce ne apropiem de 2020, este probabil ca cererea pentru vehiculele comerciale sa urmeze o evolutie ascendenta, astfel incat pana la jumatatea deceniului sa ne apropiem de niveluri mai mari decat cele din 2017. Rezultatul acestor modificari este ca in perioada 2017-21 au fost adaugate prognozei pe Europa de Vest 17.000 de remorci. Majoritatea vanzarilor suplimentare vor fi realizate in Danemarca, Germania, Franta, Olanda si Belgia, cu Spania si Marea Britanie cu performante mai slabe decat se astepta in 2017.

Piata Regatului Unit se retrage in prezent din cauza nivelului ferm al cererii de remorci observate in 2015/16 si, va avea ca rezultat unic scaderea in fiecare an intre 2016 si 2019. Piata din Marea Britanie se va reduce sub 20.000 de remorci numai in 2019.

Efectul Brexit, care a scazut deja prognoza cresterii investitiilor din Regatul Unit sub 1% pentru perioada 2016-18, va duce la incertitudine si la o incredere scazuta a business-urilor in timpul plecarii Angliei din UE, in 2019.