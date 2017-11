News | 2017

28.11.2017

Un tren incarcat cu containere de 40ft ale apartinand Gefco a ajuns in Franta dupa ce a parcurs 11.000 de km pe Drumul Matasii, avand ca punct de plecare China. Calatoria a durat sub 3 saptamani, iar convoiul a traversat sapte tari.



Trenul bloc a plecat din Wuhan, China pe 3 noiembrie 2017, transportand containerele prin Kazahstan, Rusia si Belarus. United Transport and Logistics Company (UTLC), un consortiu de companii feroviare, a furnizat servicii feroviare pe sectiunea de linie ferata de 1520 mm* dintre Dostyk (Kazahstan) si Brest (Belarus), informeaza grupul Gefco. Trenul bloc si-a continuat parcursul prin Polonia si Germania, inainte de a ajunge la capul de linie Dourges din Franta, pe data de 22 noiembrie 2017. Dupa autorizarea vamala, incarcatura a fost distribuita direct catre fabrica Française de Mécanique, o filiala a PSA din Douvrin, nordul Frantei. Incarcat cu containere de 40ft, trenul a ajuns la destinatie in mai putin de 3 saptamani, dupa parcurgerea unui traseu care a traversat sapte tari pe coridorul comercial Drumul Matasii, la o viteza de aproximativ 600 km pe zi.

„Gefco a gestionat si coordonat proiectul cu parteneri feroviari din diverse tari, impreuna cu echipele Gefco Forwarding din Shanghai, Moscova si Paris. Acest prim tren incarcat cu containere face parte din initiativa «O centura, un drum» lansata de guvernul din China pentru a beneficia de noua ruta Drumul Matasii care face legatura intre China si Europa“, mai arata sursa citata. Compania gestioneaza un volum mediu lunar de 300 TEU transportat pe cale ferata, in ambele directii, Asia-Europa.

Gefco este prezent in China din 1995, cu peste 2.000 de angajati, 10 sedii si parteneri care acopera aproape intreaga regiune. Grupul este prezent si in Vietnam, Tailanda si Coreea de Sud.