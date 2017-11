News | 2017

28.11.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Circa 150 de elevi ai claselor a unsprezecea si a douasprezecea de la liceul tehnologic „Dimitrie Bolintineanu“ din Bolintin-Vale, au vizitat in decurs de trei zile depozitele a sapte companii chiriase din CTPark Bucharest si CTPark Bucharest West, in cadrul primei etape a unui proiect dedicat pietei locurilor de munca din localitatile aflate in vecinatatea parcurilor dezvoltatorului din vestul Bucurestiului.



Acest demers a fost gandit pentru a sprijini atat companiile care opereaza in parcurile CTP sa intre in contact cu potentialii angajati care acum sunt in clase terminale de liceu, cat si pe acestia din urma sa inteleaga ca au optiuni solide de a-si gasi locuri bune de munca aproape de casa, se arata intr-un comunicat al CTP. Urmatoarea etapa a proiectului initiat de companie va continua, cel mai probabil, in primul trimestru din 2018.

DSV, Network One Distribution (NOD), Cargo-Partner, Profi Rom Food, Ekol Logistics, Lagermax AED Romania si Iron Mountain si-au deschis depozitele pentru a le arata elevilor aspecte practice ale activitatii lor si si-au prezentat ofertele de posturi disponibile, precum si detalii legate de munca in domeniile in care opereaza. Proiectul are un scop dublu: pe de o parte companiilor chiriase din parcurile CTP din vestul capitalei li se faciliteaza accesul la o forta de munca insuficient exploatata, iar viitorii absolventi ai liceelor din zona afla in mod direct ca au oportunitati de a-si gasi posturi in companii importante, in zonele in care locuiesc. Aceste companii sunt in cautare de forta de munca tanara si sunt pregatite sa le puna la dispozitie angajatilor cele mai bune conditii de lucru, precum si sansa de a se dezvolta profesional. „Ne straduim sa le oferim elevilor nostri atat o educatie de calitate, cat si ajutor pentru a face cele mai bune alegeri la terminarea liceului. Ne dorim sa aiba acces la posturi bune in zonele in care locuiesc, pentru a nu fi tentati sa plece din tara sau sa se angajeze fara forme legale pentru perioade scurte de timp. Cred ca rolul scolii este si acela de a-i ghida pe tineri in viitoarea lor viata profesionala, de a le oferi posibilitatea sa isi dezvolte abilitatile practice si de a interactiona direct cu potentialii angajatori. Ei au fost incantati de aceasta experienta, iar eu am fost fericita sa intalnesc fosti elevi ai liceului nostru care lucreaza in prezent in parcurile CTP”, a declarat Ecaterina Ionita, profesoara de economie in cadrul liceului „Dimitrie Bolintineanu“.

Absolventi ai liceului „Dimitrie Bolintineanu“ lucreaza atat in depozitele companiei Ekol Logistics, cat si Cargo-Partner. Acestia si-au revazut fostele profesoare si au impartasit cu elevii veniti in vizita detalii despre experienta lor aici. Viitorii absolventi au aflat astfel ca pot beneficia de pachete salariale satisfacatoare si vor putea invata de la profesionisti cu experienta, fiind incurajati sa isi continue si studiile universitare, dar in acelasi timp sa lucreze aproape de casa.

Proiectul pentru sprijinirea tinerilor absolventi din localitatile aflate in apropierea parcurilor pe care le detine in vestul Bucurestiului, va continua si in 2018 prin cooptarea unui numar din ce in ce mai mare de licee. In viitor, alaturi de mai multe companii chiriase, dezvoltatorul va organiza si o serie de ateliere practice de tip workshop, unde tinerii vor avea posibilitatea sa isi faca o idee mai clara despre ceea ce presupune munca in domeniul logistic.