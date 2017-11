News | 2017

29.11.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Ewald Raben preia patronajul convoiului caritabil de pachete de Craciun organizat in acest an de Round Table and Ladies’ Circle din Germania. Ajutoarele din Germania transporta pachete de Craciun donate pentru copiii nevoiasi, in Romania, Ucraina, Bulgaria si Republica Moldova pentru a 17-a oara in acest an - in peste 40 de camioane.



Mai mult de 200 de ajutoare vor transporta direct sute de mii de pachete pentru copiii din Europa de Est la inceputul lunii decembrie. Acestea contin jucarii, haine, articole pentru scoala, jucarii de plus si multe altele. Convoiul umanitar va porni de la Hanau, in regiunea Rhine/Main pe data de 2 decembrie, cu peste 25 de camioane cu remorca si cel putin sase autocare pline cu ajutoare. Convoiul se va intoarce in Hanau pe data de 9 decembrie.

„Sunt incantat ca pot sustine aceasta misiune umanitara foarte speciala in calitate de unul dintre patronii de onoare. Activitatile sociale au fost deosebit de importante in cadrul companiei noastre inca de la infiintare. Face parte din ratiunea noastra de a fi sa sprijinim organizatiile si initiativele caritabile, indiferent daca se ocupa de siguranta traficului, de protejarea mediului sau de proiecte sociale”, a declarat Ewald Raben, Directorul General al Grupului Raben, oferind motivele implicarii sale.

Grupul Raben pune la dispozitie un spatiu de depozitare in Koblenzas, care consta intr-un depozit central pentru colectarea pachetelor, precum si puncte regionale de colectare pentru campanie. De asemenea, sustine convoiul cu propriile camioane cu remorca, care vor transporta pachetele in Romania. Doi angajati din cadrul departamentului de logistica vor insoti, de asemenea, convoiul, astfel incat acestia sa poata oferi personal pachetele copiilor.

„Anul trecut am reusit sa finalizam cel mai mare convoi de pachete de Craciun din 2001, de cand am inceput acest demers umanitar. Ne pregatim pentru o crestere suplimentara cu partenerii cu care colaboram din diferite tari, cele patru asociatii si peste 200 de voluntari, astfel incat sa reusim sa aducem zambetul pe fetele multor copii, impachetand articolele in Germania si despachetandu-le in tarile in cauza”, a declarat si Clemens M. Christmann, directorul executiv al convoiului de pachete de Craciun. Pachetele de Craciun merg catre copiii care traiesc in orfelinate, sate indepartate si scoli sau in regiuni montane.