News | 2017

29.11.2017

Romania a urcat 8 pozitii, pana pe locul 42 in clasamentul global PwC Paying Taxes 2018, care masoara usurinta platii taxelor si impozitelor pentru o companie tipica in 190 de economii din intreaga lume, arata compania.

„Aceasta este cea mai buna clasare a Romaniei de cand se realizeaza clasamentul Paying Taxes de catre PwC, ceea ce denota progresele facute in ultimii ani de Romania in privinta usurarii procesului de plata a taxelor, prin facilitarea platilor online si reducerea sarcinii fiscale totale. Practic, Romania a devenit acum cea mai bine clasata tara din Europa Centrala si de Est in clasamentul Paying Taxes, daca exceptam Tarile Baltice, care sunt performere la nivel mondial in privinta usurintei platii taxelor”, a declarat Mihaela Mitroi, Liderul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania.



„Clasamentul Paying Taxes, care este parte integranta a raportului Doing Business realizat in fiecare an de Banca Mondiala, este unul dintre indicatorii cei mai urmariti de investitori, atunci cand decid strategia de investitii globala. Prin urmare, ar trebui sa vedem pozitia atinsa de Romania drept un atu competitiv la nivel regional pentru atragerea si pastrarea investitiilor si sa cautam sa mentinem si chiar sa imbunatatim aceasta pozitie“, a adaugat Mihaela Mitroi. Clasamentul pentru editia 2018 a raportului Paying Taxes se bazeaza pe analiza indicatorilor fiscali valabili pentru anul 2016.



Mai multe plati de impozite si taxe decat media europeana

Pe de alta parte, o serie de tari din Europa Centrala si de Est au inregistrat o deteriorare a pozitiei in clasament, in principal pe fondul majorarii fiscalitatii. Astfel, Croatia a coborat de pe locul 49, pe pozitia 95, Ungaria a coborat de pe 77 pana pe pozitia 93, Bulgaria de pe 83, pe pozitia 90, iar Polonia, de pe locul 47 pe pozitia 51.

In privinta ratei totale de impozitare, care masoara ponderea taxelor si contributiilor suportate de catre o firma ca procent din profit, acesta a fost de 38,4% in Romania in editia din acest an, sub media statelor din Uniunea Europeana (39,6%) si cea globala (40,5%). La timpul necesar conformarii cu legislatia fiscala, Romania este printre performerii Europei Centrale si de Est cu 163 de ore de munca pe an, comparativ cu o medie a Uniunii Europene de 161 de ore si un nivel global de 240 de ore. In privinta numarului de plati de impozite si taxe, o companie de talie medie din Romania trebuie sa efectueze 14 plati de taxe anual, fata de o medie globala de 24 de plati si una a Uniunii Europene de 12 plati anual.