04.12.2017 / Trafic Media Detalii

Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atrage atentia Guvernului, Ministerului de Finante si Ministerului Transporturilor ca in urma intarzierii total nejustificate de rambursare a unei parti din supraacciza la carburanti, volumele de motorina alimentate de transportatorii rutieri au migrat deja catre tarile vecine, cu impact negativ asupra bugetului de stat. Totodata, transportatorii rutieri vor fi nevoiti sa majoreze tarifele de transport cu cel putin 12% ca urmare a intarzierii implementarii unei noi scheme de rambursare a supraaccizei pentru transportatorii rutieri, crestere care se va resimti direct si imediat in preturile platite de populatie.



Pentru contracararea efectelor de crestere a tarifelor de transport, Guvernul a agreat deja rambursarea unei parti din supraacciza la carburanti, dupa o schema de rambursare imbunatatita fata de cea precedenta. Decizia finala este insa intarziata, dupa ce reprezentantii Consiliul Concurentei au precizat ca o astfel de schema ar fi considerata ajutor de stat, se arata intr-un comunicat UNTRR. „In state precum Spania, Franta sau Italia, care ramburseaza supraacciza catre transportatorii rutieri, schema de rambursare este implementata de mai multi ani fara a fi incadrata ca ajutor de stat, respectandu-se prevederile Directivei 96/2003, cu rambursarea accizei fara a se cobori sub pragul minim comunitar la motorina, de 330 euro/1000 l, nivel sub care ar trebui incadrata ca ajutor de stat. UNTRR solicita Guvernului adoptarea cat mai urgenta a unui mecanism de rambursare a accizei suplimentare intr-o forma imbunatatita fata de sistemul precedent, cu o valoare rambursata de minimum 5 eurocenti/litru, pentru a mentine un cost al motorinei pentru transportatorii rutieri romani cel putin la acelasi nivel cu Ungaria, in caz contrar competitivitatea fiind grav afectata, determinand migrarea acestora la furnizorii de carburant din tarile vecine, pe rutele de transport.

Intr-un an fiecare camion care efectueaza transport international aduce statului roman peste 35.000 euro in taxe si impozite directe si indirecte, iar autovehiculele care opereaza la nivel national peste 100.000 lei - acciza, TVA, carburant, achizitie piese, intretinere, taxe salarii. Fiecare camion care nu mai alimenteaza in Romania aduce pierderi directe si indirecte bugetului de stat de 20 de ori mai mari decat sumele potentiale de restituit din supraacciza”.