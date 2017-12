News | 2017

05.12.2017 / Trafic Media Detalii

Peste 200 de service-uri care nu aveau autorizatie de functionare au fost inchise de catre Registrul Auto Roman (RAR), in urma unor controale efectuate la 655 de societati din toata tara, in perioada 15 octombrie - 30 noiembrie 2017, a anuntat, marti, 5 decembrie, institutia citata.



Valoarea totala a sanctiunilor contraventionale aplicate de inspectorii Departamentului Supraveghere Piata al RAR, in urma controalelor efectuate, s-a ridicat la 596.000 lei. Totodata, RAR a suspendat activitatea la alte 49 de service-uri care nu si-au mentinut conditiile initiale de autorizare, iar acestea isi vor putea relua activitatea dupa maximum 30 de zile, doar daca rezolva problemele pentru care au fost amendate. Sanctiunile au fost aplicate pentru efectuarea de activitati de reparatii la sistemul de rulare fara a detine Autorizatie Tehnica, neconformitatea de a nu efectua inspectiile finale care sa garanteze ca autovehiculul corespunde conditiilor si reglementarilor legale privind admiterea si mentinerea in circulatie, neconformitatea de a nu-si pastra si respecta conditiile initiale de autorizare si lipsa certificatelor de garantie emise pentru lucrarile efectuate.

„RAR atrage atentia posesorilor de autovehicule sa fie foarte atenti atunci cand aleg service-ul in care isi duc masina la reparat. "Ofertele de pe piata care promit reparatii rapide si ieftine sunt, de obicei, o capcana pentru ca acele service-uri nu dispun de capabilitatea tehnica specifica care sa ateste calitatea reparatiilor efectuate. Acesta este motivul pentru care inspectorii RAR efectueaza in mod frecvent controale pentru a servi intereselor reale ale posesorului de autovehicul si a stabili o stare de normalitate in sfera serviciilor auto“, sustin reprezentantii RAR.