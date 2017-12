News | 2017

05.12.2017 / Trafic Media

Mercedes-Benz reinventeaza noul Sprinter si il propune ca o solutie de sistem integrat. Lansat pentru prima oara in urma cu 22 de ani, vanul este primul model de serie al companiei din Stuttgart care subliniaza noua filozofie adVANce.

Conectarea la internet duce la o eficienta mai buna: cu un echipament de conectivitate la standarde foarte inalte, alaturi de serviciile Mercedes PRO connect, noul Sprinter devine parte din initiativa Internet of Things (n.r. - Internetul Lucrurilor). Controlul mai simplu al flotei si comunicarea optimizata intre managerul flotei si sofer sunt printre inovatiile proiectate pentru a usura si eficientiza munca de zi cu zi.



Scalabil pentru diverse utilizari: noua generatie vine cu noi imbunatatiri in termeni de versatilitate si adaptabilitate. Variantele de caroserie, ampatamentul, inaltimea spatiului de incarcare, versatilitatea interioara si sistemele infotainment se adapteaza cu precizie zonei specifice de utilizare.

Sector - specific si individual: in munca zilnica a santierului sau ca un vehicul de prestigiu in serviciul de transfer VIP - noul Sprinter este acasa in multe domenii. Diversele solutii ex-fabrica sunt pregatite pentru cerintele specifice diverselor sectoare.

Electrificarea flotelor comerciale: Strategia holistica a lui Mercedes-Benz Vans include electrificarea sistematica a flotelor comerciale. eVito, disponibil pentru comanda de cateva zile, va incepe acest proces din 2018, urmat fiind de eSprinter in 2019.

„Sprinter este flagshipul flotei noastre comerciale si releva abordarea noastra fata de o solutie integrala a sistemului. Sprinter este primul exemplu al acestei noi clase de vehicule de la Mercedes-Benz Vans si reprezinta intelegerea conceptului de hardware inteligent din toate punctele de vedere", spune Volker Mornhinweg, seful Mercedes-Benz Vans. Modelul Sprinter a fost lansat in 1995 si a atins in vanzari cifra de peste 3,3 milioane de unitati.