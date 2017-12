News | 2017

05.12.2017 / Trafic Media Detalii

Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) anunta proteste fata de pirateria din transporturi sub forma unui miting in fata Guvernului pe 13 sau 14 decembrie.

In acest sens, reprezentantii transportatorilor au solicitat autorizare din partea Primariei Capitalei.



„La aceste manifestari va participa un numar de aproximativ 5.000 de taxiuri, autobuze, autocare care apartin patronatelor din domeniul de activitate, privind transportul de persoane in regim taxi, transporturi prin curse regulate si PFA din taximetrie. Mitingul de protest se va desfasura sub organizarea Confederatiei COTAR. Facem mentiunea ca vor fi depuse cereri de protest la aceeasi ora, in aceeasi zi, in toate marile orase", se arata intr-un comunicat al COTAR, citat de Agerpres.

Reprezentantii transportatorilor afirma ca pirateria in transportul de persoane a devenit o activitate tolerata si nesanctionata de autoritatile romane.

„Activitatile ilegale, neautorizate, nelicentiate de transport persoane in regim taxi, prin folosirea unor platforme informatice de tipul UBER, incalca dreptul la concurenta loiala si conduc la disparitia activitatii de taxi in conditii legale. Desi firmele care practica pirateria incearca sa creioneze alta situatie juridica, sustinand ca activitatea lor doar faciliteaza relatia de ride-sharing si ofera si persoanele interesate de aceste servicii, aceste firme desfasoara in fapt activitatea de dispecerizare si transport persoane in regim de taxi, aspect care rezulta atat din functiile aplicatiei Uber, cat si din calitatea in care actioneaza soferii, modul de lucru al acestora si din relatia acestora cu partenerii UBER (societati comerciale si soferi)“, precizeaza COTAR.

Totodata, Confederatia sustine ca, in timp ce transportatorii care prin curse regulate si taxi sunt supusi controalelor drastice din partea autoritatilor, clientii apeleaza la cursele ilegale, care sunt mai ieftine tocmai pentru ca nu se platesc taxele si impozitele prevazute de legislatia in vigoare pentru cei care fac transport de persoane in mod legal.

“Noi nu cerem sa dispara concurenta de pe piata, ci sa se autorizeze, conform legislatiei in vigoare. Astfel vom avea o concurenta legal autorizata. Legea romaneasca trebuie sa protejeze activitatile legale si sa gaseasca mijloace de descurajare a activitatilor ilegale“, se mai arata in comunicatul COTAR.

Primarul Gabriela Firea va promova in urmatoarea sedinta a Consiliului General un proiect de hotarare ce va stabili norme si reguli „clare“ pentru toti taximetristii din Capitala, urmand ca prin noul regulament sa fie interzise toate formele de practicare a taximetriei care nu se incadreaza in prevederile legislatiei in domeniu. In replica, reprezentantii Uber Romania au precizat ca serviciile de carsharing, de taxi si transportul in comun constituie, impreuna, solutii care pot duce la reducerea aglomeratiei, a poluarii si pot rezolva problema parcarilor din Bucuresti. Acestia au subliniat ca doresc sa discute despre viitorul industriei de transport impreuna cu reprezentantii municipalitatii, dar si cu alti actori din industrie, pentru „a face ceea ce este cel mai bine pentru consumatori si pentru oras“.