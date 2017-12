News | 2017

Cele mai multe IMM-uri care exporta bunuri si servicii sunt localizate in Bucuresti si Vestul tarii, releva un studiu realizat recent de catre UPS (NYSE: UPS) si Kantar Millward Brown. Conform sursei citate, doar 20% dintre IMM-urile romanesti desfasoara in prezent activitati de export, contribuind cu 25% la exporturile totale din Romania.

Din cele 52.000 de IMM-uri analizate in studiul UPS, cele mai multe sunt concentrate in regiunea Bucuresti-Ilfov (23,4%), urmata de Nord-Vest (14,4%), Centru (13,1%), Sud-Muntenia (11,1% ), Nord-Est (10,8%), Vest (9,0%) si Sud-Vest (6,7%). Cele mai multe firme mici si mijlocii exportatoare activeaza in industria transporturilor, prelucratoare, comert, IT&C si agricultura.



„IMM-urile care exporta inregistreaza o crestere mai mare a veniturilor si sunt mai increzatoare in viitor. Un studiu UPS la nivel european publicat la inceputul acestui an arata ca peste jumatate din intreprinderile mici care exporta au inregistrat cresteri ale veniturilor in ultimii trei ani. UPS este pozitionata in mod ideal pentru a ajuta IMM-urile din Romania sa acceseze si sa beneficieze de oportunitatile transfrontaliere, atat din Europa, cat si din intreaga lume, prin intermediul retelei noastre globale”, a declarat Jim Kearney, Managing Director UPS Romania, Ungaria si Grecia.



Timpi mai mici de tranzit

In perioada 2015-2019 UPS a lansat un plan de investitii in valoare de 2 miliarde de euro pentru a imbunatati reteaua europeana de distributie. Astfel, timpii de tranzit au fost redusi cu o zi in 350 de orase din 26 tari UE. „O cursa Bucuresti-Amsterdam o facem acum pe rutier in trei zile in loc de patru“, a explicat Kearney. Totodata, in cadrul aceluiasi plan, anul trecut UPS a introdus un nou segment de zbor cargo la Cluj-Napoca si a facut astfel legatura cu hub-ul aerian din Köln, Germania. Odata cu noul segment de zbor cargo, UPS ofera IMM-urilor care doresc sa acceseze pietele internationale extinderea orei maxime de preluare a expeditiilor. IMM-urile sunt coloana vertebrala a economiei europene si romanesti, reprezentand 99% din totalul companiilor, mai arata reprezentantii companiei. Pe plan local, UPS opereaza cu o flota de peste 100 de vehicule, proprii si ale subcontractorilor, avand trei centre operationale in Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca.