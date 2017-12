News | 2017

05.12.2017 / Trafic Media Detalii

Mercedes-Benz Vans a prezentat noul Sprinter sub forma unui sneak preview in cadrul Sprinter Innovation Campus, ce a avut loc la Stuttgart. Spre deosebire de generatiile anterioare, noul van este construit in jurul initiativei adVANce, prezentata publicului larg in 2016.

La baza strategiei adVANce este produsul afiliat unei platforme de solutii interconectate si sistemul de concepte inovative pentru transport. Transformarea strategica se concentreaza asupra a cinci domenii de inovatie: digital@vans, care are in vedere conectivitatea si aplicatiile internet ce permit integrarea unei game variate de tehnologii la bordul vanurilor Mercedes-Benz, solutions@vans are la baza solutii inovatoare hardware pentru a eficientiza activitatea clientilor, rental@vans se concentreaza asupra unor modele inovative de inchiriere, in timp ce sharing@vans combina noile concepte in domeniul transportului public de pasageri. Nu in ultimul rand eDrive@vans incorporeaza o abordare holistica a mobilitatii electrice.



Astfel, dezvoltarile, inclusiv solutii noi de conectivitate, vor intra in productie de serie pentru prima data in primavara anului 2018, odata cu noul Sprinter. Pentru cea de-a treia generatie, iconicul van a fost reinventat. Conectivitatea la internet, scalabilitatea unica, propulsoarele silentioase electrice si solutiile hardware individuale pentru zona de incarcare, precum si modul in care sunt combinate serviciile de inchiriere cu cele de tip „car sharing“, fac din noul Sprinter prima solutie de sistem integrata. „Integrarea acestor inovatii este orientata exclusiv catre avantajele individuale ale clientilor, care trebuie atinse in fiecare sector si va fi un avantaj pentru managerii de flote si conducatorii auto in activitatea lor zilnica“, arata producatorul.

„Am extins deja portofoliul vast al modelului Sprinter la puncte relevante si am adaugat o multitudine de noi caracteristici, ceea ce ne va permite sa satisfacem si mai bine cerintele clientilor nostri comerciali din diverse sectoare de activitate, din intreaga lume. Una dintre caracteristicile principale ale noului Sprinter este abilitatea sa de a crea o retea digitala, care ofera o serie intreaga de noi oportunitati pentru a imbunatati eficienta si a optimiza proceselor din intregul lant de procesare al clientilor. Sprinter face parte din Internetul Lucrurilor (n.r. - Internet of Things) si isi ocupa locul fara probleme in lumea digitala“, spune Dr. Ulf Zillig, managerul de proiect pentru noul Sprinter.