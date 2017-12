News | 2017

"Guvernul blocheaza concurenta neloiala a transportatorilor straini". Cu acest slogan, CNA-FITA lanseaza in Trentino Alto-Adige campania #stopdumping. "Guvernul si politica - spune Piero Cavallaro, reprezentantul sindicatului din regiunea Tirolului de Sud - trebuie sa blocheze incercarea de deschidere a firmelor de transport straine care constituie concurenta neloiala impotriva transportatorilor rutieri italieni". In Europa, CNA-FITA solicita liberalizarea transportului, in sensul armonizarii costurilor de transport ale carausilor straini, pe cat posibil, cu cele ale companiilor italiene.



Mai mult, sunt necesare verificari suplimentare pentru combaterea cabotajului ilegal, in special in ceea ce priveste timpii de condus/odihna, chiar si pentru vehiculele sub 3,5 t. Datele furnizate de FITA privind transportul de marfa in numele tertilor arata ca, in ultimii ani, transportul rutier italian a pierdut cote importante de piata din cauza concurentei. La nivel national, numarul companiilor s-a redus de la 70.573 in 2009, la 54.622 in 2015 (-22,6%), un procent confirmat si in Trentino Alto Adige, unde numarul companiilor de transport s-a restrans de la 1.347 in 2009, la 1.077 in 2015 (-20% sau una din cinci companii). Dispar in special IMM (din 2009 - 25.587 unitati), iar asta, potrivit FITA, in mare parte din cauza unui cabotaj "salbatic".

Daca datele Eurostat arata un procentaj de cabotaj in Italia de 7%, perceptia Uniunii este cea a unei prezente din ce in ce mai accentuate a vehiculelor din Europa de Est in Italia, chiar mai ridicata decat cea din statistici. "An de an, asistam la o adevarata invazie a operatorilor straini - continua Piero Cavallaro - care preiau o parte din piata nationala prin diverse forme de cabotaj. Deoarece in aceste zile soarta si viitorul companiilor sunt discutate la Bruxelles in pachetul de mobilitate, este necesar sa se adopte masuri urgente pentru stoparea concurentei denaturate. Nu putem concura cu cei care, in numele liberei circulatii a marfurilor, efectueaza curse cu 8-10 euro pe ora (pentru un italian este de 20 de euro), beneficiind de costuri generale de operare mai mici si de impozitare favorabila".

Problemele sunt deja cunoscute: soferii care vin din Est (in special din Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia) lucreaza 100 de zile la rand, fara sa se intoarca acasa, sunt platiti cam de trei ori mai putin decat italienii si isi petrec viata in camion. Foarte putini respecta - conform sindicatului - regula de trei calatorii in tara si apoi iesire.