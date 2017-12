News | 2017

Potrivit unui raport al Colliers, rata de neocupare a spatiilor logistice este intre 2% (in zona Capitalei) si 5% in tara, iar aceasta este posibil sa scada ca urmare a solicitarilor pentru urgentarea unor livrari in 2018. De asemenea, piata se confrunta in continuare cu lipsa fortei de munca in special in Bucuresti si Vestul tarii.

Pe termen scurt, pretul chiriei este posibil sa ramana la 3,8-4,2 euro/m2 pentru depozitele de clasa A. Iar perioada contractuala minima a crescut de la circa doi ani in 2016 la trei ani.



In acelasi raport se mentioneaza ca la Mogosoaia au fost livrati 40.000 m2, iar cererea a ajuns la circa 80.000 m2 (aceasta ar putea fi si mai mare, dar nu sunt suficiente proiecte care se dezvolta in aceasta zona). La Chitila cererea a ajuns la 50.000 m2 si noile spatii vor fi livrate in trimestrul 3 din 2018.

De asemenea, parcurile de langa autostrada A1 au fost foarte solicitate. Astfel, la km 13 au fost livrati 90.000 m2 si alti 90.000 m2 vor fi livrati in al doilea trimestru al lui 2018. La km 19 vor fi livrati 120.000 m2 in trimestrul trei din 2018 catre eMAG. Iar la km23 CTP a livrat 40.000 m2 si urmeaza sa mai livreze 20.000 m2 in primul trimestru din 2018. Potrivit Colliers, cererea in aceasta zona nu este semnificativa si vine, in special, de la companiile deja prezente aici.

In schimb, cererea este mare in zona Stefanestii de Jos, unde au fost livrati 40.000 m2, iar cererea a ajuns la 180.000 m2. In schimb, la Popesti Leordeni au fost livrati 10.000 m2 si nu exista alte proiecte.

Cea mai mare cerere pentru spatii logistice a venit de la sectorul logistic, respectiv 47%, urmat de cel de retail, de 14%. Doar 10% din cerere a fost din domeniul automotive si la fel din cel industrial. Bucurestiul este in continuare cel mai cautat pentru spatii logistice, aici s-au orientat 54% din cereri. 14% din cereri au fost pentru Pitesti si 10% pentru Timisoara.