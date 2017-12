News | 2017

07.12.2017 / Trafic Media Detalii

Pragul de 6 lei/litru carburant risca sa fie atins in preajma sarbatorilor, atat din cauza cresterii constante a cotatiilor barilului, cat si din cauza apetitului furnizorilor pentru scumpiri fix in perioada sarbatorilor de iarna, se arata intr-un comunicat FORT.



Preturile carburantilor urca vertiginos, in timp ce Guvernul evita sa comunice doua adevaruri: incasarile din acciza aferenta carburantilor a scazut exact cum s-a intamplat si in perioada 2014-2016, iar preturile la raft au crescut chiar daca transportatorii nu au transferat in tarif cresterea costurilor operationale. „Dupa trei luni de la intrarea in vigoare a celei mai proaste modificari fiscale, Guvernul nu a oferit pietei de transport un raspuns clar cu privire la returnarea accizei si se bazeaza in continuare pe consumul pietei active in conditiile in care peste 90 % din motorina utilizata de transportul international, este alimentata din surse aflate in afara granitelor Romaniei“, se precizeaza in comunicat.

Federatia Operatorilor Romani de Transport a asteptat un raspuns concret cu privire la returnarea unei parti din acciza catre transportul comercial insa, contrar tuturor promisiunilor, Guvernul a evitat sa isi asume chiar si un raspuns negativ. La solicitarea membrilor FORT, incepand cu ianuarie 2018 vor fi organizate proteste pe modelul consacrat al celor din 2016, ce au condus la modificarea legii RCA, proteste la care sunt asteptati toti consumatorii de carburant ce sufera din cauza preturilor uriase de la pompa. „Blocajul insituit de Guvern in raport cu acest subiect, confirma inca odata faptul ca interesul fata de mediul privat si problemele acestuia este 0 si pentru actualul cabinet“.