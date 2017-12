News | 2017

07.12.2017 / Trafic Media Detalii

FAN Courier estimeaza o cifra de afaceri de 131 milioane euro, la finalul lui 2017, in crestere cu 13,2% fata de 2016. Cu toate acestea, profitul companiei de curierat va fi mai mic cu 5% fata de perioada similara a anului trecut. Scaderea provine din cresterea costului cu forta de munca, din cresterea chiriilor, a pretului la carburanti si a monedei unice europene in raport cu leul. Pentru 2018, principalul jucator din piata de curierat continua investitiile importante in hub-uri si echipamente, preconizand o crestere a business-ului de 10%.



Lipsa predictibilitatii fiscale constituie una din principalele probleme ale top managementului companiei in ceea ce priveste dezvoltarea afacerii in urmatorul an. „Cifrele arata foarte bine in 2016 si 2017, numai ca profitul se va diminua clar. Cresc costurile cu salariile, incercam sa crestem cumva si preturile, dar acest lucru il faci foarte greu. Din pacate lipsa predictibilitatii este principala problema, nu putem sa ne facem planuri. Noi avem un risc politic in momentul de fata, este o incertitudine care poate bloca un business. Ar trebui sa discutam lucruri legate de inovatie in domeniu, nu cum trecem niste taxe de la angajator la angajat sau split TVA. In consecinta, 2018 va fi un an in care ne vom concentra pe de o parte pe finalizarea investitiilor demarate iar pe de alta, pe controlul costurilor“, a punctat Felix Patrascanu, Managing Partner FAN Courier, in cadrul intalnirii de final de an cu presa de business.

Estimari mai prudente pentru 2018

La randul sau, Adrian Mihai, fondator al companiei de curierat, spune ca incertitudinea fiscala ingreuneaza creionarea bugetelor si afecteaza bunul mers al companiei. Desi cresterea cifrei de afaceri a fost in linie cuprognozele initiale ale companiei si rezultatele din primele 11 luni, la finalul lui 2017 profitul va fi mai mic cu 5%. „Scaderea vine din cresterea costului cu forta de munca, a salariilor, din cresterea chiriilor, a combustibilului si a mai fost si cresterea euro, pentru ca toate achizitiile facute sunt raportate la valoarea euro. Intr-adevar trebuie sa faci si o marire de pret, dar este foarte greu, pentru ca avem foarte multe contracte si trebuie luate individual, nu este o munca foarte usoara.In loc sa ne folosim energia si timpul pentru a fi mai productivi si a ne dezvolta pentru a oferi servicii mai bune, oamenii nostri acum fac niste lucruri pe care nu ar fi normal sa le faca. De exemplu, noi trebuie sa schimbam acum 6.000 de contracte pana la finalul anului. Iar toata Romania trebuie sa schimbe circa sase milioane de contracte. Asadar, una dintre provocari este reprezentata de aceste incertitudini fiscale si faptul ca nu ne putem face niste bugete, nu putem sa previzionam anumite lucruri, tot timpul trebuie sa avem solutii de backup“, a explicat Adrian Mihai. Oficialul companiei s-a referit si la 2018, un an in care anticipeaza o crestere mai moderata, de 10%, insa pentru care a luat in calcul si un scenariu mai pesimist. „Apetitul in crestere al pietei de curierat, in principal ca efect al exploziei segmentului de e-commerce, risca sa fie afectat de schimbarile legislative si fiscale anuntate pentru 2018, cu impact relevant pentru toti actorii economici - companii si consumatori. Pe fondul unor astfel de premise, estimarile noastre privind evolutia business-ului pentru anul viitor sunt mai prudente decat in anii anteriori. Bugetul pentru 2018 va fi construit luand in calcul tot doua scenarii - pesimist, pentru care ne pregatim inclusiv de o eventuala stagnare, si realist-prudent, in care anticipam o crestere de 10%”, a declarat Mihai.