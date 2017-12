News | 2017

08.12.2017 / Trafic Media Detalii

Principalul jucator de pe piata romaneasca de curierat prognozeaza o crestere a afacerilor in 2018 de 10%, iar pentru a putea face fata volumelor investeste 36,5 milioane euro. Una dintre investitiile majore va fi in centrul logistic principal, acolo unde capacitatea de sortare va fi crescuta cu 400%.



Din totalul celor aproape 37 milioane euro, 16,5 milioane euro sunt investite anul acesta, iar 20 de milioane de euro in 2018. Cele mai importante dintre acestea vizeaza extinderea principalului HUB al companiei, cel de la Stefanesti, si inceperea lucrarilor de constructie la HUB-ul din Cluj pentru care a fost achizitionat un teren in suprafata de 24.000 m2, unde va fi construita o hala de 5.000 m2. „Nu intra in politica noastra de a avea depozite proprii, dar am ajuns la concluzia ca in HUB-urile importante avem nevoie de constructii «build to suit». La Brasov, de exemplu, datorita HUB-ului construit pe nevoile noastre, cu acelasi numar de curieri si aceeasi flota, procentul de livrare a crescut cu 5%. Suntem curiosi cat va dura la Cluj obtinerea autorizatiei de constructie pentru ca in Ilfov a durat 19 luni“, a declarat Adrian Mihai, co-fondator FAN Courier. Terenul pe care se construieste la Stefanesti are o suprafata de aproximativ 64.000 m2, astfel ca, insumata, suprafata principalului HUB al companiei va depasi 100.000 m2. Dintre acestia, 22.000 de m2 va fi capacitatea de depozitare: 8.000 m2 depozitul actual si 14.000 m2 noul depozit.

„Extinderea HUB-ului de la Stefanesti este o solutie pentru a evita supraaglomerarea, in conditiile cresterii tot mai accelerate a comertului online. Planurile noastre prevad ca noul depozit sa inceapa sa functioneze in septembrie 2018. Aici vor fi si doua benzi de sortare suprapuse ce vor reusi sa sorteze 39.000 de colete pe ora. Acum, banda noastra de sortare reuseste sortarea a 9.000 de colete pe ora”, a completat Neculai Mihai, co-fondator FAN Courier.