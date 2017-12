News | 2017

08.12.2017 / Trafic Media Detalii

In urmatorii ani pentru industria de curierat si nu numai, principala problema va fi legata de forta de munca, a avertizat Felix Patrascanu, unul dintre fondatorii FAN Courier. Compania are cele mai mari fluctuatii de personal in Cluj, acolo unde suplineste lipsa personalului prin relocarea de curieri de la Bucuresti.



In opinia lui Felix Patrascanu, Managing Partener al companiei de curierat, mana de lucru a devenit o reala problema pe piata din Romania, iar acest lucru este cauzat „pe de-o parte de faptul ca scoala romaneasca, in mare masura, nu mai are nicio legatura cu cerintele de pe piata muncii, iar pe de alta parte este si vina antreprenorilor romani, care au avut la poarta ani de zile niste oameni pe care au putut sa-i aduca in companii. Acum nu mai exista aceasta posibilitate. Din pacate, mediul antreprenorial romanesc nu a dat o mare importanta oamenilor, decat cu mici exceptii“, a declarat, recent, Felix Patrascanu. Anul viitor, bugetul de training al companiei va fi suplimentat cu 200.000 de euro, ajungand la un total de 500.000 de euro. „De cinci ani noi avem un buget de training de 300.000 de euro, cu toate acestea nu am reusit sa tinem o multime de romani in tara, ei au plecat in alte parti. Poate ca ar fi trebuit sa avem de mai demult o alta politica fata de acesti oameni, care nu stau neaparat numai pentru salarii. Oamenilor trebuie sa le oferi mult mai multe lucruri, pachete intregi de lucruri. Criza fortei de munca ne va invata foarte multe si cred ca pana la urma vom reusi.“

In momentul de fata, cea mai dificila zona pentru companie este Vestul tarii, in special Cluj-Napoca. Pentru a putea face fata livrarilor, FAN Courier a relocat 42 de oameni in Cluj. „Cautam tot timpul solutii. Acum, oamenii stau acolo doua saptamani, apoi vin in Bucuresti si sunt inlocuiti de alti colegi. In tot acest timp, cautam in permanenta oameni din zona“, a completat si Adrian Mihai, fondator FAN Courier.