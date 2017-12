News | 2017

08.12.2017 / Trafic Media Detalii

Una dintre solutiile la care s-a gandit compania de curierat este chiar „Scoala FAN“, un proiect pilot care va demara la inceputul anului viitor si care presupune atragerea tinerilor in randul companiei prin oferirea posibilitatii de a face gratis scoala de soferi. „Scolim timp de trei luni niste oameni pentru a lucra in compania noastra. Am incheiat un parteneriat cu o scoala de soferi importanta, prin intermediul careia ei sa-si poata lua toate categoriile de permis pentru a deveni soferi profesionisti. E un domeniu pe care poate nu l-am tratat asa cum trebuie sa fie tratat si unde trebuie venit cu inovatie si inventivitate.



Nu este normal ca antreprenorii sa faca scoala pentru a produce forta de munca, antreprenorii trebuie sa vina cu plus valoare si sa faca profit. Ar trebui simplificata legislatia pentru a putea aduce oameni din Moldova, Serbia, Ucraina. Cred ca deja Romania nu mai este o piata ieftina a muncii“, a explicat Felix Patrascanu. In prezent, compania de curierat are 5.750 de angajati si o flota de 3.600 de autoutilitare de diferite volume. Primii cursanti ai Scolii FAN vor absolvi cursurile la inceputul lunii mai, prima generatie pilot fiind si cea care va furniza companiei datele pentru a calibra platforma educationala si procesele de invatare din cadrul scolii. Proiectul a fost demarat in urma cu mai bine de doi ani, initial pentru a profesionaliza meseria de curier si a eficientiza investitiile in personal, iar ulterior pentru a rezolva criza de pe piata fortei de munca specializate.