News | 2017

08.12.2017 / Trafic Media Detalii

Cifra de vanzari a grupului Eurolines a crescut in 2017 cu 20% fata de anul precedent, ajungand la 150 de milioane de euro. Special pentru TUI TravelCenter cifra de vanzari a atins 100 de milioane de euro, cu 30% mai mult decat in 2016. Cresterea vine in special din majorarea vanzarilor pentru destinatiile din zona mediteraneana (Grecia, Turcia, Spania, Cipru, Malta) si pentru cele exotice. De altfel, Thailanda, Maldive, Republica Dominicana, Mexia, Sri Lanka sau Tanzania au devenit foarte accesibile, fiind comparabile la pret cu destinatiile europene. Acest lucru se datoreaza, pe de o parte, ieftinirii biletelor de avion, iar pe de alta parte, optiunilor mai diversificate de cazare.



TUI TravelCenter opereaza in prezent 12 destinatii in regim charter in parteneriat cu TUI in Turcia, Grecia si Spania si 23 de curse saptamanale cu plecare din principalele orase din tara.

Parteneriatul cu FlixBus, demarat in septembrie 2017, a generat cresterea numarului de destinatii europene accesibile zilnic cu autocarul din Romania la 2.000.

Grupul Eurolines, din care fac parte 22 de companii, vizeaza pentru 2018 o crestere de 15% a cifrei de vanzari comparativ cu anul acesta. Separat pentru TUI TravelCenter a fost bugetata o majorare cu 12% a vanzarilor. In continuare se va acorda o atentie deosebita tehnologizarii si digitalizarii, in conditiile in care obiectivul pentru urmatorii cinci ani este cresterea ponderii vanzarilor online de la sub 10% in prezent la 40%.