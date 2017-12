News | 2017

08.12.2017

Romania este pe locul 163 din 185 tari in ceea ce priveste contributia turismului in economie, a declarat Miki Lech, directorul general Nova Travel, tour-operatorul grupului Eurolines. Astfel, daca turismul reprezinta in medie, la nivel global, aproximativ 10% din economia unei tari, in Romania acesta abia atinge doua procente. Din totalul spatiilor de cazare (oficiale) disponibile la nivel national, jumatate sunt situate pe litoral, unde se face turism doar patru luni din 12. Gradul de ocupare pe an este de numai 22%, iar tariful mediu este printre cele mai mici din Europa - doar Bulgaria este sub noi - astfel ca nici salariile platite angajatilor din turism nu pot fi prea mari.



Nova Travel incheie 2017 cu o cifra de vanzari de 12 milioane de euro, in crestere cu 14% fata de anul precedent. Tour-operatorul a organizat in sezonul estival charter-e catre Grecia, Turcia si Spania, iar in mai 2017 a incheiat o polita de asigurare in caz de insolventa/faliment in valoare de 150.000 de dolari, tripland benevol suma minima prevazuta de lege.

Numarul turistilor straini este in continuare destul de scazut si aici statul roman ar trebui sa se preocupe mai mult pentru imbunatatirea imaginii tarii in exterior. „Baza o reprezinta un turism intern de weekend, care blocheaza pachetele de vacante de 7 zile. Chiar daca de la un an la altul turismul in Romania are o tendinta ascendenta, suntem inca departe de ce intampla in celelalte tari europene“, a declarat Dragos Anastasiu, presedintele grupului Eurolines, cu prilejul unei conferinte de presa sustinute astazi in Bucuresti.

Proiectul Green Village Resort din Sfantu Gheorghe, Delta Dunarii, va incheia 2017 cu o cifra de vanzari de aproximativ 2,2 milioane de euro, cu 22% mai mare decat in anul precedent. Numarul de turisti romani si straini care au vizitat complexul a crescut cu 10% in ultimul an, ajungand la peste 11.000 de persoane.