News | 2017

08.12.2017 / Trafic Media Detalii

Pentru a avea acces in Londra si in zonele invecinate acesteia, vehiculele care nu sunt inregistrate in Marea Britanie trebuie sa indeplineasca standardele de poluare Low Emission Zona (LEZ) cerute de Greater London Authority Act 1999 / Transport Act 2000 si sa se inregistreze pentru a achita o taxa de acces de £200 pe zi, in caz contrar amenzile ajung la 1.000 de euro.



Zona pentru care trebuie platita taxa LEZ acopera cea mai mare parte a Londrei Mari (numele unei entitati administrative care acopera Londra si zona metropolitana inconjuratoare), este valabila 24 de ore pe zi, in fiecare zi a anului si a fost introdusa pentru a incuraja camioanele sa devina mai putin poluante.

Zonele de taxare sunt marcate cu indicatoare Low emission zone. Exista, de asemenea, si indicatoare pentru a evita aceste zone. La intrarea in zonele LEZ nu exista bariere sau cabine de taxare, insa acestea sunt dotate cu camere video care citesc numerele de inregistrare ale vehiculelor si le compara cu informatiile din baza de date LEZ. Aceasta baza de date este formata din datele furnizate de DVLA, DVANI, DVSA (fosta VOSA), cu informatii despre greutatea admisa a vehiculului in functie de modelul acestuia. Astfel se va afla automat daca vehiculul respectiv indeplineste standardele de emisie LEZ, daca este scutit de la plata taxei, daca beneficiaza de vreo reducere in acest sens sau daca a achitat-o deja.

Ziua de taxare incepe de la ora 12:00 noaptea pana a doua zi la aceeasi ora. Astfel, camioanele care circula intre orele 23:30 si 01:00 a doua zi, vor trebui sa plateasca pentru doua zile. Vehiculele care sunt parcate in aceasta zona, dar nu circula, nu trebuie sa indeplineasca cerintele LEZ pentru ziua respectiva.

LEZ nu ar trebui confundata cu taxa care se plateste pentru accesul in centrul Londrei (London Congestion Charge), care se aplica intre orele 07:00 si 18:00 de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor publice. Vehiculele care circula in acest interval in centrul Londrei vor trebui sa taxa de acces, chiar daca respecta cerintele LEZ privind standardele de emisii si a platit taxa Daily LEZ Charge.

Camioanele se pot inregistra in baza de date LEZ numai daca indeplinesc standardele LEZ, daca se califica la exceptii sau discount, daca vehiculul are filtru complet si are un certificat RPC (Reduced Pollution Certificate), sau daca achita taxa zilnica de £200 pentru LEZ si se poate dovedi ca ar trebui sa achite doar £100.

Pentru inregistrare este necesar sa se faca un cont, sa se completeze si sa se semneze o cerere pentru fiecare camion, la care se astaseaza certificatul de inmatriculare si CEMT sau COC. Documentele pot fi trimise prin posta, incarcate in contul deschis on-line sau pe email. Mai multe informatii puteti gasi aici: https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/find-out-if-you-need-to-register/how-to-register

De retinut este faptul ca, dupa ce se trimit documentele, sunt necesare 10 zile pentru procesare.

Camioanele Euro 6 nu sunt supuse acestei taxari, dar pana la confirmarea inregistrarii trebuie platita taxa de 220 de lire sterline pe zi, in caz contrar si aceste vehicule sunt pasibile de amenda de 1.000 de euro. Desi legea dateaza din 2006, pana acum nu au fost aplicate amenzi.