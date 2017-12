Toyota intentioneaza prima centrala de hidrogen din lume, pentru a folosi acest combustibil alternativ in alimentarea camionului sau prototip pe baza de hidrogen.

Noua unitate ar urma sa fie localizata in portul Long Beach din sudul Californiei, SUA, in aceeasi baza unde a fost construit si camionul prototip.



Aceasta va genera hidrogenul din surse regenerabile, iar acesta va fi folosit pentru a propulsa camionul pe hidrogen, dar si modelul pentru pasageri Toyota Mirai. „Acesta este urmatorul pas in ceea ce priveste eforturile depuse de Toyota in a avea un viitor curat si durabil alimentat de hidrogen. Tehnologia cu celule de combustibil pe baza de hidrogen are potentialul de a fi motorul viitorului. Acest combustibil are puterea de a transporta 80.000 de tone de marfa, in timp ce nu emite decat vapori de apa“, a declarat Doug Murth, vicepresedintele Grupului Toyota pentru planificare strategica, citat de Societatea Producatorilor si Comerciantilor de motoare din Marea Britanie (SMMT). Camionul alimentat cu celule de combustibil pe baza de hidrogen a parcurs circa 6.500 km in timpul programului de dezvoltare si este folosit in distributia de piese si accesorii pentru compania nipona in sudul Californiei. Pe langa emisiile zero, camionul are poate acoperi o distanta de 200 metri in 8,9 secunde, in timp ce transporta 15.000 kg, comparativ cu 14,6 secunde pentru un motor diesel echivalent. Fabrica Toyota va genera 2.35 megawati de electricitate si peste 1 tona de hidrogen zilnic, suficient pentru a alimenta 2.350 de case si 1.500 de masini cu celule de combustibil pe baza de hidrogen zilnic.