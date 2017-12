Galerie foto/video 1

Scania intra in cea de-a treia etapa de lansare a noii generatii de camioane pentru pietele europene, de data aceasta accentul punandu-se pe aplicatiile aplicatiile din mediul urban, folosite in operatiunile de distributie si transport in orase, intre orase si in jurul acestora, precum si pe vehiculele de colectare a deseurilor, vehicule de urgenta si municipale.



Mobilitatea urbana este cruciala pentru a permite oraselor moderne sa functioneze eficient, sa fie atractive si sustenabile, arata producatorul suedez intr-un comunicat de presa. „In calitatea noastra de lideri in transportul sustenabil, punctul nostru de pornire este clientul ce trebuie sa faca fata provocarilor precum aglomeratia, siguranta in trafic, grija pentru mediu si economia globala, oferind in acelasi timp conditii atractive de munca“, a afirmat Alexander Vlaskamp, Vicepresedinte Senior Scania Trucks. „Introducand mai multe produse si servicii, putem prezenta o oferta mult mai personalizata, sustenabila si eficienta din punct de vedere al costurilor decat alti producatori, pentru a indeplini cerintele fiecarui client“, a explicat acesta.

Acum, cea de-a treia mare etapa europeana a lansarii noii generatii de camioane Scania, se concentreaza pe solutii urbane pentru acele aplicatii ce opereaza mai ales in orase si zonele adiacente. Noile motoare, noile cabine si optiunile diversificate permit constructorului sa isi consolideze pozitia de lider in solutii sustenabile, dupa cum a mai aratat Scania. Solutiile de transport urban sunt vaste, de la distributia de marfuri si colectarea deseurilor, la sisteme avansate de logistica cu accent pus pe sustenabilitate si eficienta. Metropolele cu multi locuitori in spatii mici sunt avantajate din perspectiva distantelor: provocarea este ca multi participanti la trafic trebuie sa imparta acelasi spatiu fara a intra in conflict unii cu altii. Introducerea noii serii de camioane Scania extinde in mod semnificativ oferta din zona urbana. „Capacitatea operatorilor si a beneficiarilor de servicii de transport, de a personaliza o solutie sustenabila in dialog cu Scania atinge noi nivele, indiferent de tipul de aplicatie in mediul urban sau de provocarile cu care se confrunta acestia. Sustenabilitatea este problema cheie in toate orasele lume“, a mai spus Vlaskamp.