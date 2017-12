Galerie foto/video 1

Intre 7 si 9 noiembrie, Centrul Global de Formare din Stuttgart-Vaihingen a gazduit traditionalul Global TechMasters, care alege in fiecare an campionii mondiali printre colegii de servicii post-vanzare Mercedes-Benz pe baza profilurilor de lucru standardizate ale companiei. Evenimentul alterneaza in fiecare an intre autoturisme si camioane. Anul acesta, Mercedes-Benz Global TechMasters Truck s-a concentrat pe titlurile „Best Service Team“ si „Best Performance in Job Profile“.



Campionatele nationale din iunie anul acesta au condus la calificarea a 12 echipe din 12 tari diferite. Astfel, la marea finala a Campionatului Mondial TechMaster din Stuttgart au participat 60 de concurenti cu varste cuprinse intre 22 si 57 de ani. La Centrul Global de Formare, concurentii au fost obligati sa treaca un test teoretic, adaptat la specificului fiecarui loc de munca, precum si unul practic pe vehicul sau in rol client. Punctele au fost acordate, printre altele, pentru identificarea defectiunilor la vehicule sau pentru consilierea profesionala a clientului.

Au fost oferite puncte suplimentare pentru utilizarea corecta a testerului de diagnosticare sau a sistemelor, precum si pentru respectarea standardelor Mercedes-Benz. In cele din urma, munca in echipa a jucat un rol si in punctaj. In plus, s-au efectuat teste individuale in profilurile locurilor de munca selectate pentru concurs: consultant de service, tehnician de intretinere, tehnician de diagnosticare, precum si vanzator de piese/accesorii.

Testul teoretic de o ora de o ora a examinat cunostintele comerciale si tehnice ale concurentilor. In cadrul testului practic de 90 de minute, pe de alta parte, participantii la diverse profiluri de locuri de munca au fost chemati fie sa efectueze sarcini de intretinere si diagnosticare pe un camion, fie sa se confrunte cu situatii de zi cu zi in conversatii simulate cu clientii. Pentru a putea compara performantele tuturor concurentilor la final, intrebarile si cerintele au fost adaptate in prealabil la portofoliul actual de produse/servicii de pe pietele individuale.