Volkswagen Vehicule Comerciale (VWCV) si producatorul chinez JAC au semnat un acord pentru formarea unui joint venture cu scopul de a dezvolta vehicule multifunctionale.

Cele doua companii au colaborat si in fabricarea vehiculelor electrice pe baza de baterii, iar acum au decis sa extinda acest parteneriat pentru dezvoltarea vehiculelor multifunctionale, inclusiv partea de tehnologie, calitatea produselor, cercetarea si dezvoltarea, alaturi de comercializarea lor. In urma acestui joint venture vor fi dezvoltate atat vehicule propulsate de motoare cu combustie interna, cat si vehicule cu solutii alternative de combustibil.



VWCV si JAC detin fiecare o participatie de 50% din capitalul social al noii societati, care va fi infiintata in Hefei, China, unde se afla sediul JAC. Compania chineza produce autoturisme, precum si camioane grele, medii si usoare, dar si vehicule comerciale multifunctionale - pe langa componente cheie precum sasiu, transmisii, motoare si axe. „Volkswagen are un patrimoniu de autovehicule multifunctionale de aproape sapte decenii. Tot in China, Volkswagen Vehicule Comerciale a atras un numar tot mai mare de clienti fideli. Dar exista mai multe sanse. Cu partenerul nostru JAC dorim sa fuzionam experienta si know-how-ul ambelor companii in beneficiul pietei chineze“, a punctat Joern Hasenfuss, membru in Consiliul de Administratie al VW Vehicule Comerciale.